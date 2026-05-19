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El presidente del Inter aclara el futuro de Lautaro Martínez y el Barça

Giuseppe Marotta analizó la situación de mercado del astro argentino

El gol de Lautaro Martínez tras una gran asistencia de Messi

El gol de Lautaro Martínez tras una gran asistencia de Messi

El gol de Lautaro Martínez tras una gran asistencia de Messi / TYC SPORTS

Tomàs Andreu

Tomàs Andreu

El adiós de Robert Lewandowski y la imposibilidad de firmar a Julián Álvarez en las condiciones que exige el Atlético Madrid, han disparado las alternativas de mercado para reforzar el ataque del Barça de cara a la próxima temporada. Uno de los nombres en salir a la palestra es un viejo conocido de las últimas direcciones deportivas del club azulgrana: ni más ni menos que Lautaro Martínez.

No es la primera que vez que el nombre del internacional argentino se asocia al Barça, aunque la realidad es que el club jamás ha terminado de concretar la firma del delantero. Unas veces por cambio de criterio deportivo y otras, por falta de músculo económico, han impedido que Lautaro haya recalado en el Camp Nou a lo largo de su carrera.

Ahora, sin Lewandowski ni Julián Álvarez, ha regresado al panorama mediático. Pero Lautaro Martínez se ha erigido en uno de los grandes emblemas del Inter y su salida tampoco se intuye nada fácil. Tras la consecución del título de liga y de la Copa, el presidente y CEO del Inter, Giuseppe Marotta, no quiso dejar pasar la oportunidad para aclarar en qué situación se encuentra el futuro de Lautaro.

En declaraciones que recoge 365scores, Marotta se mostró de lo más expeditivo y señaló que "no existe ninguna veracidad sobre los rumores de un traspaso de Lautaro al Barcelona". El máximo ejecutivo interista incidió en que el internacional argentino será formando parte de la escuadra nerazzurri la próxima temporada.

A pesar de los rumores que periódicamente rodean al futuro de Lautaro, Marotta quiso dejar claro que no tiene intención de vender al delantero argentino durante este mercado de verano. Además, trasladó por boca de Lautaro, que el futbolista tiene el deseo claro de continuar en el equipo y no atender a posibles ofertas de otros clubes.

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