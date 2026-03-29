Patricio Pacífico suma puntos a su objetivo de seguir en el Barça

De todos los fichajes invernales que realizó el Barça para su cantera, Patricio Pacífico es el que está carburando y, sobre todo, mostrando una adaptación más inmediata. El charrúa, con experiencia ya en la élite en Uruguay (llegó tras haber disputado ya más de 30 partidos con el primer equipo de Defensor en la máxima categoría), se ha visto en la tesitura de acumular muchos minutos con el filial de Belletti ya desde un buen comienzo. Y la respuesta está siendo notable.

No es sencillo irrumpir en plena temporada en un equipo y menos aún en un Barça con un estilo muy marcado y en el que el protagonismo con balón es vital. Pero Pacífico ha demostrado estar listo para el reto. El hecho de llevar más de un año en el fútbol profesional (pese a su juventud, puesto que tiene apenas 19 años) está siendo clave para ver en acción a un jugador al que se ve hecho y maduro, duro en los duelos y que no está acusando la presión de vestir de azulgrana.

Rendimiento inmediato

La secretaría técnico barcelonista, precisamente, buscaba un perfil que pudiera sumar minutos de calidad nada más aterrizar tras las salidas de Mamadou Mbacke y Andrés Cuenca en enero. El senegalés y el andaluz eran dos piezas importantes para Belletti. Y se necesitaba un recambio de garantías para que fuera titular de forma inmediata.

Patricio Pacífico, en su presentación como jugador del filial // FCB / FCB

El Barça firmó al charrúa en forma de cesión, pero incluyendo una opción de compra a final de curso que puede ir escalando. Es decir, parte de unos 1,8 millones de euros por el 50% del pase del futbolista hasta 2,8 'kilos' por el 80% de sus derechos. Y otro aspecto muy importante: se puede transformar en una obligación de compra si Patricio juega 10 partidos de 30 minutos o más.

Un asterisco

Por ahora, el uruguayo lleva cuatro encuentros oficiales. Quedan cinco jornadas para terminar la Liga, por lo que como máximo alcanzaría los nueves. Pero hay que tener en cuenta que puede haber un playoff, por lo que fácilmente sí podría alcanzar esa cifra. El futbolista, por ahora, está centrado en intentar forzar esas eliminatorias por el ascenso con sus compañeros.

Dídac Peyret

Este sábado actuó como central diestro (es decir, a pierna cambiada) en un tándem con Álvaro Cortés más que interesante. Buenas prestaciones y entendimiento entre ambos. El uruguayo está cumpliendo con creces. Agresivo en los duelos, bien en salida de balón, sólido en el juego aéreo (se acerca al 1,90). Lógicamente, trabaja para quedarse en el Barça y está haciendo números para lograr el objetivo. La decisión se tomará las próximas semanas, pero la operación, inferior a los dos millones, apunta a ser positiva para ambos bandos.

Patricio Pacífico salta a entrenar con el primer equipo / Dani Barbeito

Hay que tener en cuenta que el ex de Defensor ha entrenador ya en dos ocasiones a las órdenes de Flick con el primer equipo.