Oficial: el Barça ficha a Patricio Pacífico

Días de moviminetos en las oficinas del FC Barcelona. El Barça Atlètic oficializó este lunes la incorporación de de Patricio Pacífico en el mercado de fichajes invernal como cedido hasta final de temporada. El defensa uruguayo, procedente del Defensor Sporting Club, ya pasó hace unos días el reconocimiento médico y todos los detalles de su nuevo contrato ya estaban sellados. El club azulgrana se ha asegurado una opción de compra a final de temporada.

La operación se ha cerrado en formato de cesión, aunque el FC Barcelona podrá incorporarle definitivamente si ejecuta la opción de compra de 1,8 millones más variables por el sudamericano. Según información de Fabrizio Romano, esa misma opción de compra puede volverse obligatoria si se cumplen una serie de condiciones, relacionadas con el número de encuentros que dispute.

Polivalencia defensiva

El defensa de Defensor Sporting puede jugar tanto en el lateral izquierdo, su posición más natural, como en cualquiera de los dos puestos de la pareja de centrales. Gracias a su polivalencia, disputó treinta partidos en la Primera División de Uruguay pese a su poca experiencia debido a ser tan joven.

El nuevo defensa del Barça Atlètic es internacional habitualmente con la selección de Uruguay Sub-20, al igual que lo había sido previamente con la Sub-17. Acumula una experiencia de 37 partidos en la liga uruguaya, además de algunos partidos en la Copa y también en la Libertadores Sub-20.

El jugador ha pasado las habituales pruebas médicas con el Club, ha conocido las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper y del Estadio Johan Cruyff, y en los próximos días empezará a entrenarse con sus nuevos compañeros.

Se trata, por lo tanto, del cuarto fichaje que ha llegado en esta ventana de transferencias invernal para el filial blaugrana. Anteriormente, ya se oficializaron las llegadas de Joaquín Delgado, Juwensley Onstein y Hamza Abdelkarim; así como la rescisión de Parriego, los traspasos de Dro y Mbacke, además de la renovación y cesión de Andrés Cuenca. Sin olvidar la prolongación contractual del guardameta Eder Aller hasta el 30 de junio de 2028.