Oficial: Andrés Cuenca renueva por el Barça y se marcha cedido

El FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con el jugador Andrés Cuenca para renovar su contrato con el club azulgrana, que finalizaba el próximo 30 de junio, por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2027. Asimismo, según ha informado el propio club, el FC Barcelona y el Sporting de Gijón han llegado a un acuerdo para la cesión del defensa de 19 años hasta el 30 de junio de 2026.

El futuro de Andrés Cuenca dio un giro de guion en los últimos días como explicamos en SPORT. El jugador estaba muy cerca de marcharse al Como de Cesc Fàbregas y sería el club italiano el encargado de ceder al futbolista al Sporting, pues ya lleva unos cuantos días entrenándose con el equipo asturiano. En el Barça, sin embargo, no querían perder el control del central y han acabado por alcanzar un acuerdo con el futbolista y permitir que el futbolista se marchase al Sporting como ers su voluntad

Andrés Cuenca, que llegó al FC Barcelona en el verano de 2019 procedente de las categorías inferiores del Sevilla FC, se encuentra en el último año de la etapa juvenil. En la actual temporada el defensa andaluz había disputado siete partidos con el Barça Atlètic (con un gol incluido) y tres partidos de la UEFA Youth League. Además, cabe recordar que Cuenca debutó oficialmente con el primer equipo el 1 de octubre de 2024, en un Barça - Young Boys de Champions League.