Hansi Flick vuelve a contar con Patricio Pacífico

Unos cuantos futbolistas del filial han participado este sábado en la sesión de entrenamiento que ha dirigido Hansi Flick previa al partido de este domingo contra el Rayo Vallecano. Han estado los habituales, Diego Kochen, Xavi Espart, Tommy Marqués y Álvaro Cortés. A ellos se ha sumado una importante novedad, pues ha entrenado con el primer equipo el defensa uruguayo Patricio Pacífico, que llegó al club en el último mercado de invierno para reforzar al filial desde Defensor de Montevideo.

Pacífico, que ha llegado al Barça como cedido, es la segunda vez que entrena con el primer equipo desde su llegada. Hasta el momento, este polivalente defensa que puede actuar como central o lateral izquierdo, ha jugado dos partidos con el Barça Atlètic a las órdenes de Juliano Belletti. Debutó el pasado 8 de marzo ante el Atlético Baleares y jugó también el pasado fin de semana ante el Girona B . En ambos encuentros fue titular y jugó en el eje de la defensa.

Dídac Peyret

Con 19 años e internacional sub-20 con la selección de Uruguay, Pacífico es un defensa con un gran físico, mide 187 centímetros. El Barça tiene una opción de compra sobre él de 1,8 millones de euros, que se puede convertir en obligatoria si el jugador uruguayo disputa una serie de partidos con el filial. Los de Belletti juegan este domingo en el Johan Cruyff ante el Eivissa.