Mbacke también dejará ya el Barça
El central senegalés, que no ha sido convocado por decisión técnica ante el Andratx, se marchará los próximos días según ha podido saber SPORT
Tras el anuncio de que Dro pagará su cláusula de rescisión y abandonará ya el Barça, habrá más salidas este mercado de invierno. El centrocampista formado en La Masia pondrá rumbo al PSG después de pagar esos seis millones para quedar liberado y se enrolará en las filas del equipo de Luis Enrique.
Según ha podido saber SPORT, otro que se marchará ya los próximos días es Mamadou Mbacke. El central senegalés ya no fue convocado este sábado con el Barça Atlètic por Juliano Belletti. Y es que está a punto de cerrar su salida de la entidad barcelonista.
Tiene muchas propuestas sobre la mesa el defensa africano, aunque quien parece llevar la delantera es la MLS. Ahí tiene un gran cartel y podría recalar en algún club importante que le sigue los pasos (el Barça lo fichó de Los Angeles FC). Es una opción factible, si bien tiene más ofertas de Italia y de Segunda División A en España.
El africano era una pieza indispensable para Juliano Haus Belletti formando tándem en el eje de la zaga con Álvaro Cortés, pero ahora tendrá que tirar el técnico brasileño sin uno de sus referentes en la retaguardia. Este sábado, ante el Andratx, fue Andrés Cuenca quien acompañó al aragonés.
