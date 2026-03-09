La gran semana de Pacífico: charla con Araujo y debut con el filial

El defensa uruguayo Patricio Pacífico ya sabe lo que es vestir la camiseta del Barça Atlètic en partido oficial. El joven zaguero se estrenó este fin de semana con el filial azulgrana en un encuentro en el que los culés no pasaron del empate ante el Atlético Baleares (1-1), pero que dejó buenas sensaciones en lo personal para el futbolista.

Tras el choque, Pacífico atendió a 'Punto Deportivo' y expresó su satisfacción por haber podido debutar después de varias semanas de espera desde su llegada al club.

“Tenía muchas ganas de vestir ya esta camiseta. Ya pasó casi un mes desde que llegué y tenía muchas ganas de jugar. No fue el resultado que estábamos buscando, porque jugábamos en casa y queríamos la victoria, pero en lo personal muy contento y orgulloso de jugar aquí y en este estadio”.

El defensa también destacó la rápida integración que ha tenido en el vestuario del filial azulgrana, subrayando el apoyo recibido tanto de sus compañeros como del cuerpo técnico desde el primer día.

“Me han hecho muy fácil la adaptación los compañeros: me preguntaron, se pusieron a mi disposición y también el cuerpo técnico”.

Pacífico también se refirió al papel de su entrenador, Juliano Belletti, quien le ha pedido que mantenga su identidad futbolística dentro del equipo.

“Belletti me pide que juegue con confianza, que tenga personalidad, que hable mucho, que sea yo. En Defensor estoy acostumbrado a jugar de central, de lateral o mediocentro, pero se trata de ser yo”.

La experiencia con el primer equipo y Araujo

Además, el uruguayo reveló en Punto Deportivo la experiencia que vivió hace unos días entrenando con el primer equipo del FC Barcelona, donde coincidió con Ronald Araujo.

“La verdad es que hablamos. Hablamos de todo: del mate, de estar aquí. Y nada, muy buena gente, más que de fútbol hablamos de nosotros. De lo personal para conocernos y eso”.

Formado en Defensor Sporting, Pacífico destacó precisamente por su polivalencia defensiva, una cualidad que puede resultar valiosa para el filial azulgrana en lo que resta de temporada. Con su debut ya completado y los primeros contactos con el primer equipo, el uruguayo disfrutó de su gran semana.