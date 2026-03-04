Flick examina a Pacífico: Un debut atípico

El mercado de invierno del Barça Atlètic fue uno de los más movidos de los últimos años, sobre todo por el perfil atípico de algunos de los fichajes. Futbolistas como Hamza Abdelkarim, Ajay Tavares, Juwensley Onstein y Patricio Pacífico son sobre todo apuestas de futuro, aunque uno de ellos se ha estrenado esta mañana a las órdenes de Flick.

Se trata de Pacífico, que ha participado en el entrenamiento matinal del primer equipo, sin haber debutado todavía con el filial. El uruguayo ha destacado en el partidillo jugado a campo reducido, donde ha marcando dos goles.

El suyo es un caso atípico pero que tiene que ver con el nuevo escenario del primer equipo tras las lesiones de Balde y Koundé. Flick ha llamado Xavi Espart y Pacífico, dos opciones para los laterales: el uruguayo por la izquierda y el canterano por la derecha.

Los highlights de Patricio Pacífico, el nuevo fichaje del FC Barcelona / @ArsenKveFCB

Lo que puede ofrecer Pacífico

Pacífico llegó cedido hasta el final de temporada al club blaugrana, que se reservó una opción de compra de hasta el 80% de los derechos del futbolista a cambio de una cantidad algo inferior a los cuatro millones de euros. Unas molestias impidieron su debut en los primeros encuentros y en el último partido del filial ya estuvo en el banquillo, aunque se quedó sin jugar.

La lesión de Jofre Torrents, el lateral izquierdo de filial que más controlado tiene Flick, ha hecho que el técnico alemán quiera probar las piezas que tiene disponibles en el filial. Pacífico se incorporó al Barça con la etiqueta de ser un lateral agresivo, de esos que disfrutan defendiendo, más cercano a la escuela uruguaya que a los defensas que produce La Masia.

También como un lateral que puede ocupar el centro de la defensa y que en su país incluso ha jugado de mediocentro. Pacífico tiene este tipo de intensidad de los defensas uruguayos, pero en su país destacan también su potencial ofensivo.

"Llega al área permanentemente y siempre busca la proyección ofensiva. Es bueno en los duelos y disfruta del arte de defender, sí, pero también es capaz de generar juego, asociarse con los centrocampistas y atacantes…”, apuntó a SPORT Nathaniel Revetria (44 años), entrenador del juvenil del Defensor SC que lo dirigió en sus primeros pasos en la élite del fútbol uruguayo.