Oyarzabal se pronuncia sobre el interés del Barça

El delantero de la Real Sociedad y de la selección española, Mikel Oyarzabal, está siendo uno de los futbolistas más destacados del combinado de Luis De la Fuente en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Es el hombre gol de la selección española y suma cuatro goles en cuatro partidos, tantos a los que debe sumar los quince que marcó en LaLiga con el equipo de Anoeta.

Su rendimiento está siendo muy bueno en los últimos años y si a ello le sumas que, con 29 años, todavía tiene unos cuantos años de buen fútbol por delante y que su contrato con la Real Sociedad expira el 30 de junio del año 2028, Oyarzabal se convierte en un futbolista muy interesante para algunos equipos, entre ellos el FC Barcelona.

En el club azulgrana deben reforzar la posición de delantero centro este verano tras la marcha de Robert Lewandowski y no es ningún secreto, todo lo contrario, que el objetivo número uno es el argentino Julián Álvarez. El delantero ha expresado públicamente su deseo de salir del Atlético de Madrid y el presidente azulgrana, Joan Laporta, no se escondió el pasado miércoles tras tomar posesión de su cargo. Fue muy claro y explicó que había hablado con los máximos dirigentes del club madrileño y que Deco, director deportivo de la entidad, les había hecho llegar una oferta por Julián Álvarez, una oferta que está alrededor de los 100 millones de euros que el Atlético de Madrid rechazó.

El argentino es el principal objetivo azulgrana, pero Laporta también avisó de que la oferta no era ilimitada en el tiempo y de que si las negociaciones seguían encalladas, el Barça iría a por otro jugador. Y una de las alternativas al delantero del Atlético de Madrid puede ser Mikel Oyarzabal. El jugador de la Real Sociedad se ha pronunciado en las últimas horas sobre este posible interés azulgrana y de otros equipos importantes y, por sus palabras, tampoco resultaría fácil su contratación. "Ya he dicho varias veces que soy muy feliz en la Real, que para mí ha sido mi casa, ha sido mi hogar y que me han arropado también en los momentos más difíciles, cuando peor he estado. Gracias a la Real estoy aquí. Poco más puedo añadir", ha explicado en una entrevista en el programa 'El Partidazo' de COPE.

Oyarzabal, nacido en Eibar, se formó en las categorías inferiores del conjunto 'txuri urdin', con el que lleva jugados 437 partidos oficiales a lo largo de su carrera. Ha marcado 133 goles y es el capitán del equipo. Su identificación con el club de Anoeta es muy grande y los que le conocen explican que le gustaría jugar toda la vida en la Real Sociedad y ser uno de esos jugadores 'one club man'.