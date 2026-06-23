Oyarzabal no piensa en moverse de la Real Sociedad: "Estoy en mi casa"

Mikel Oyarzabal compareció en rueda de prensa en Chattanooga después de un nuevo entrenamiento de la selección española. El internacional español es uno de los futbolistas que está en el radar del FC Barcelona, pero no quiso entrar en valoraciones sobre su futuro y dejó claro que está feliz en la Real Sociedad, donde tiene contrato hasta el 2028, y podría renovar su compromiso.

El máximo goleador de la selección afirmó sobre su futuro que "estoy centrado en ganar, estoy en la que considero que es mi casa y me ha dado la oportunidad de estar aquí. Ahora quiero llegar en las mejores condiciones frente a Uruguay y ojalá estar hasta el final".

El jugador también aclaró que "tengo molestias (en la rodilla), como todo el mundo aquí, estoy tranquilo, bien, en un primer momento no sabes si puedes estar bien o no, pero por suerte estoy en condiciones".

Los jugadores ya están haciendo cálculos de los cruces: "Pueden pasar mil cosas, ya no solo depende de nosotros, también del resto de los equipos y toca esperar".

Centrado ante los elogios

De los elogios públicos y resto de valoraciones siguió por la misma línea de modestia: "Estoy confiado en mí, en el resto, me preocupa lo colectivo, es lo que tengo en la cabeza". Ante la insistencia de los medios recalcó que "me vale lo que dice mi entrenador, staff, sabemos cómo funciona el mundo del fútbol, que se hable es normal, pero no le doy vueltas".

Sobre la opción de jugar con Olmo y Pedri por detrás dijo que "influye, igual si juega uno u otro en el extremo, debes adaptarte a esta posición, no voy a descubrir a estos dos jugadores".

"Lamine provoca el caos"

En el mismo sentido se expresó sobre Lamine Yamal, de quien comentó que "estamos hablando sobre uno de los mejores del mundo, más diferenciales, con balón más desequilibrante, con el caos que provoca puedes beneficiarte de su juego".

Lamine Yamal celebra su primer gol en un Mundial / EFE

En esta línea insistió que "si te rodeas de buenos jugadores es siempre bueno, pero debes dar un plus para que los de tu lado se puedan beneficiar de ti".

Oyarzabal mantiene la cabeza tan serena porque "por suerte he vivido muchas experiencias, sé cómo funciona todo, tengo un aprendizaje, una familia que me ayuda muchísimo, en los momentos que te sales del camino, te ayudan".

La garra charrúa

En cuanto a Uruguay indicó que es un rival que "tiene garra, compite, como todos los equipos de Suramérica, aunque debemos estar centrados en lo nuestro".

Uruguay se la jugará ante España después de empatar frente a Cabo Verde / Alberto Estevez / EFE

"Me gusta interpretar lo que está pasando en el campo, la mejor manera de hacerle daño al rival, un jugador que puede ayudar lo máximo al colectivo, con no molestar en algunas situaciones, ayudas mucho", insistió.

Sobre la victoria ante Cabo Verde destacó que "no me quité un peso de encima, sino que ratificó el proceso, que nada nos descentre del camino".

Oyarzabal ejerció de capitán, imperando siempre el colectivo sobre el individual, como reiteró una y otra vez,