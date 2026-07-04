Las opciones de fichar a Rafa Leao pasarían por la 'fórmula Rashford'

El nombre del delantero internacional portugués del AC Milan Rafa Leao vuelve a relacionarse con el Barça como una alternativa para reforzar la delantera de la plantilla de Hansi Flick, más allá de la llegada Anthony Gordon. Era la Gazzetta dello Sport la que ponía de nuevo sobre la pista del internacional portugués al desvelar que la entidad azulgrana había preguntado sobre la situación contractual del jugador.

En un principio, no parece que esta vía vaya a tener mucho más recorrido, teniendo en cuenta las prioridades en materia de fichajes que se ha marcado el club, pese a que Leao es un futbolista cuya calidad es muy apreciada en can Barça y su fichaje ya se contempló en tempopradas anteriores. Sin embargo, el Barça cerró la llegada de Anthony Gordon y cuenta con Raphinha Días para asegurarse la competitividad y las rotaciones en esa demarcación.

El hecho de que su fichaje pueda rondar los 60 millones de euros es otro de los factores que sin duda inciden a la hora de que la dirección deportiva barcelonista se resista a activar esta vía. El esfuerzo se ha hecho por Gordon y no hay que olvidar que el Barça mantiene por el momento a Julián Álvarez como el principal objetivo para completar su ataque y suplir la salida de Robert Lewandowski. Una operaciòn que, de seguir adelante, implicará para el club una invesrión superior a los cien millones de euros.

La 'fórmula Rashford'

Sin embargo, hay otra fórmula, que sí dejaría la puerta abierta a que en las próximas semanas se pueda estudiar la llegada de Rafa Leao, pero únicamente si es similar a la que el Barça ya aplicó la pasada campaña en el caso de Marcus Rashford y el Manchester United, y es la posibilidad de una cesión. Por otra parte, es obvio que si el Atlético cierra absolutamente las puertas a la salida de 'la Araña', la candidatura de Leao ganaría peso pese a ser futbolistas de corte muy diferente.

El inconveniente es que según la información del rotativo italiano, el Milan podría aceptar la cesión como paso intermedio para un traspaso, lo cual implicaría que se debería incluir una opción de compra obligatoria. Una condición que parece difícil que el Barça esté dispuesto a aceptar, teniendo en cuenta que ni siquiera ha aceptado pagar los 30 millones de la cláusula de opción de compra que había establecido con el United por considerarla demasiado onerosa.

Por el momento, Rafa Leao está concentrado en disputar con Portugal los octavos de final del Mundial 2026 frente a España este próximo lunes. Pero es evidente que cuando finalice su aventura mundialista, el delantero luso querrá despejar su futuro que está lejos de la Serie A. Su papel protagonista en la Copa del Mundo está activamndo el interés por él en la Premier League y en el fútbol saudí.