Laporta: "La oferta por Julián no es ilimitada en el tiempo"

Tras tomar posesión del cargo de presidente del FC Barcelona, Joan Laporta ha atendido brevemente a los medios de comunicación. Para empezar, no se ha andado con rodeos cuando se le ha preguntado por Julián Álvarez, gran objetivo del Barça en este mercado.

En su primera declaración ha intentado echar balones fuera: "Cuando me refiero a marcar las líneas es ganar ligas y copas y supercopas y trabajar para ganar la Champions. Estoy seguro que lo conseguiremos porque tenemos un equipo adecuado y un entrenador que lo dirige de forma magistral. Estoy seguro de que ganaremos ligas y ganaremos Champions".

"Hemos de preservar el equipo que tenemos, no pasa nada si no fichamos, con Gordon hemos cubierto lo que necesitábamos. Es cierto que se ha ido Lewandowski e igual podríamos reforzar esa posición, si Deco quiere reforzar el equipo lo haremos y estamos en disposición. Podemos afrontar cualquier operación con una lógica deportiva y económica. Fichar por fichar o gastar mucho porque lo diga el mercado, no".

Pero Laporta lleva mucho tiempo sin hablar y ha lanzado un aviso al Atlético de Madrid. "Julián no habló del Barça, daba la idea de cambiar de club. Siempre ha estado en la órbita del Barça, desde antes de ir al Manchester City, pero entonces no podíamos hacer frente a la operación. He hablado con el Atlético y Deco le hizo una oferta, sabemos que él quiere venir. Con todo el respeto, les dijimos que tenían una oferta, nos dijeron que no querían vender porque no tenían alternativa, la mantendremos el tiempo que consideremos, pero no estaremos a expensas de lo que nos pueda decir el Atlético. Saben de nuestra voluntad y si lo quieren hacer, perfecto. El tema es este. La oferta no es ilimitada en el tiempo".

Laporta no entiende cierta reacción del Atlético de Madrid con su denuncia a FIFA y UEFA. "No sabemos a que responde su estrategia, hemos hecho muchas operaciones con el Atlético sin problemas. Esta quizá es más sensible. Es honrosa, estamos haciendo un esfuerzo importante con una oferta que mantendremos hasta que consideremos. Espero que recapacite y acepte la oferta. Si no lo hacen, veremos que hacemos. Lo de ir a UEFA y FIFA no sé a que viene. Hay gente allí con ganas de liarla".

Florentino y fair play financiero

El presidente del Barça también ha hablado de Florentino Pérez y la denuncia del Real Madrid a la UEFA por el Caso Negreira: "No se saldrá con la suya. Sabemos lo que piensa UEFA de este tema, es una pataleta más de ellos, que intentan estirar el tema con algo que no prosperará, esta en los tribunales, llevamos mucho tiempo, hemos aportado las pruebas, y la parte contraria no ha aportado ni una. Espero que se resuelva favorable a los intereses del Barça. UEFA no es un tribunal y los ha calado, es para desviar la atención de otros temas como la transformación en sociedad anónima, no saben donde aparcarán y no tendrán música".

El presidente del Barça también ha explicado que "estamos bien de fair play, no alejarnos de los porcentajes de límite salarial, cumplir presupuesto, haremos una serie de ventas que nos ayudarán. Estamos mucho mejor que antes, pero debemos seguir en alerta".

Espai Barça

En su discurso de toma de posesión, Laporta ha avanzado que convocará una Asamblea Extraordinaria para hablar del Espai Barça. Lo ha explicado ante los medios. "El Espai Barça es el proyecto más importante del barcelonismo, estamos en una fase que es una realidad, la tercera gradería está acabada y pronto se empezarán a poner los asientos y en primavera o verano estará todo acabado".

"La complejidad de la corona ya veremos cuanto tiempo nos lleva. Haremos unos planteamientos para acabar lo más rápido posible", ha dicho un Laporta que cree que el Spotify Camp Nou debería albergar la final del Mundial 2030. "Sería el escenario ideal para cualquier final de una gran competición y un Mundial es una competición muy importante".