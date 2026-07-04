El Barça, con un ojo en la situación de Pablo Torre

No pudo el Mallorca evitar el descenso a Segunda División. Pese a que en los últimos meses de campeonato se vio una buena versión de Pablo Torre. "Es el año que más estoy disfrutando porque me costaba mucho el estar fuera de casa", dijo el cántabro el pasado mes de mayo. Enlazó 12 titularidades seguidas en ese 'rush' final, jugando de mediapunta, siendo clave a balón parado y aportando tres goles y dos asistencias.

Pablo Torre conduce el balón. / GUILLEM BOSCH

La pérdida de categoría fue un mazazo importante para la entidad bermellona y también para un Pablo Torre que había encontrado la estabilidad, que tiene contrato hasta 2029 y para el que un cuadro balear en Primera y con un proyecto sólido era el escenario ideal.

El Barça, con el control total

Torre salió traspasado al Barça el verano anterior. Cinco millones de euros pagó el Mallorca por el 50% del futbolista con el Barça guardándose la otra mitad de los derechos. Es decir, el club azulgrana mantenía un control importante sobre el futuro del centrocampista. En can Barça nunca nadie ha dudado del talento del ex del Racing y es por eso que no quiso la parcela deportiva desprenderse del todo de él y mantenerlo en el 'radar'.

Pablo Torre, en una foto de archivo / RCDM

La intención del Barça no es la de recuperar ahora al futbolista. Pero sí se observa con el 'rabillo' del ojo el desenlace sobre su horizonte inmediato. Informó hace unas semanas 'Última Hora de Mallorca' que el de Soto de la Marina tiene una cláusula de cesión a Primera en caso de descenso. En caso de que el futbolista quiera continuar en la máxima categoría del fútbol español y tenga alguna propuesta para hacerlo, por consiguiente, no tendrá que jugar en Segunda. Tiene que venir un club y cubrir su salario, claro.

El Mallorca quiere que siga

Luis García, flamante técnico fichado de la UD Las Palmas, quiere contar con el talento de Pablo Torre en la búsqueda del ascenso a Primera. El futbolista, lógicamente, prefiere un proyecto de Primera División. Según fuentes del Mallorca, no hay, por ahora, ofertas de traspaso. Pero el club balear, en este sentido, no tiene la sartén por el mango por el asunto de la cláusula de cesión a un Primera (repetimos, siempre que alguien cubra la ficha).

Veremos cuál es el desenlace del asunto. En caso de cesión, obvio, el Barça no recibiría ningún monto económico (tiene ese 50% de sus derechos federativos). La salida de Demichelis, uno de sus grandes valedores, tampoco ayuda para convencerlo de quedarse. Su cláusula es de 25 millones. Destacar que el Mallorca, con las salidas de Muriqi, Leo Román y Larin, no necesita ahora mismo ingreso por traspaso. Jan Virgili apunta también a salir (cláusula de 12 millones de las que ingresarían 7,2 por el 40% del Barça).