La mujer de Raphinha zanja el 'asunto Vampeta': "Es absurdo..."

Mientras Raphinha Días se centra en recuperarse cuanto antes de sus problemas físicos para seguir con su sueño de defender la camiseta de Brasil en el Mundial 2026, su esposa Natalia Belloli ha salido al paso de las explosivas declaraciones del exinternacional brasileño Vampeta en las cuales aseguraba que el jugador del FC Barcelona atraviesa una compleja situación económica y personal que le llevaría a buscar un traspaso a un club de Arabia saudí. Aunque personas del entorno del delantero blaugrana ya habían desmentido estas informaciones, ahora ha sido Natalia quien ha zanjado la cuestión con unas palabras que recoge la publicación Daily do Garotinho.

Raphinha, con contrato hasta 2028 con el Barça con el que siempre ha mostrado una enorme identificación, se apresuró a cortar de raíz el asunto para asegurar que quiere seguir en el club. Primero fueron personas de su entorno las que negaron que las palabras de Vampeta tuvieran algún fundamento y después fue el propio delantero el que habló a través de sus redes sociales, aunque más centrado en el aspecto deportivo y en su ambición por recuperarse cuanto antes para poder seguir comptiendo con Brasil en el Mundial. Ahora ha sido Natalia Belloli la que ha respondido de manera contundente.

"De verdad, creo que es absurdo que tenga que hablar sobre mi vida financiera", asegura Natalia en el podcast, para añadir: "Si actualmente ganáramos solo el 10% de lo que gana Raphinha, ya seríamos muy bendecidos". Tras la salida de Robert Lewandowski, Raphinha es en la actualidad el tercer futbolista mejor pagado de la plantilla del Barça, con unos ingresos brutos de casi 17 millones de euros brutos y algo más de 4 millones de euros brutos en premios.

"No veía necesidad de exponer esto en mis redes sociales, porque tengo total noción de la realidad social en la que vivimos. Si yo hiciera una publicación diciendo: 'Mira, no soy pobre, sigo siendo rica', dirían que no tengo clase. Pensé que la historia moriría, pero estos rumores ya llegaron a España, y todos están pensando que estamos pasando necesidad", explica Natalia para justificar su aparición en los medios para frenar los comentarios en torno a Raphinha y su familia.

La esposa del delantero del Barça negó igualmente que el padre de Raphinha está disgustado con su hijo por haber depositado ahora su confianza en su suegro (padre de Natalia) para que le represente. "Los dos están yendo juntos a Miami ahora", declaró Balloli.

Se espera que en total Raphinha esté dos semanas de baja, por lo que es baja este miércoles en el Brasil-Escocia en Miami, en el que la Seleçao cierra la fase de grupos, y para la primera cita de eliminatoria a partido único, los dieciseisavos de final, que los brasileños, si mantienen el liderato actual, disputarán el lunes 29 de junio en Houston.