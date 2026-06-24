La devaluación de Bernardo Silva

El Mundial 2026 está siendo el de las estrellas, el de los futbolistas que, como sobre todo Leo Messi pero también Cristiano Ronaldo, siguen al pie del cañón. Otros, como Kylian Mbappé y Erling Braut Haaland han empezado igualmente muy fuertes. Pero también hay jugadores de los que se esperaba más. Es el caso de Bernardo Silva, titular en el tropiezo del debut de Portugal ante la RD Congo (1-1) y suplente en la goleada por 5-0 a Uzbekistán (jugó los últimos 14 minutos).

Bernardo Silva ficha por el Real Madrid / Perform

El centrocampista recientemente fichado por el Real Madrid es uno de los que más se han devaluado entre Mundial y Mundial, es decir, en los últimos cuatro años, según un estudio del portal especializado en valor de mercado Transfermarkt. Una bajada de cotización que es de las más pronunciadas.

Bernardo Silva llegó a tener una valorización récord de 100 millones de euros siendo ya futbolista del Manchester City, donde llegó procedente del Mónaco dos años antes, en 2017, previo pago de los ingleses de 50 millones de euros (10 más que su cotización en ese momento).

El colegiado mostró la amarilla a un Bernardo Silva desastroso / EFE

Durante el pasado Mundial de Catar, en verano de 2022, Bernardo Silva tuvo un valor de mercado de 80 millones de euros. Cuatro años después, está en 22 millones, por lo que su devaluación es de 58 millones de euros según este informe.

Son varios los factores que influyen en esta valoración. Para empezar, la edad, pues el portugués acude a esta cita mundialista, la tercera en su trayectoria futbolística, con 31 años, siendo todavía joven, pero seguramente no en su momento más álgido. El hecho de que, ante los uzbekos, el catalán Roberto Martínez haya elegido antes al exazulgrana Joao Félix, ahora en el fútbol árabe, es significativo.

De Bruyne encabeza el ranking y Neymar es tercero

La lista de los futbolistas más devaluados en los últimos cuatro años (el espacio de tiempo entre Mundial y Mundial) la encabeza el belga Kevin de Bruyne, actualmente en el Mónaco. El talentoso centrocampista ha perdido 77 millones de valor de mercado para tener actualmente una 'pírrica' valoración de 8 millones.

Salah: "Daremos lo mejor de nosotros en el torneo para hacer feliz a la gente de Egipto" / x

En segundo lugar encontramos al egipcio Mohamed Salah, con un -68 en el diferencial, pues ahora está en 22 millones y hace cuatro años, en 90. Solo un millón menos ha descendido el brasileño Neymar, del Santos, con -67.

El inglés Raheem Sterling, con una paupérrima valoración de 3 millones de euros (-67), el belga Romelu Lukaku y el senegalés Sadio Mané (-64), y el surcoreano Son Heung-min (-60) tienen una depreciación mayor a la de Bernardo Silva, que se ubica en octavo lugar de esta nada agradecida clasificación.