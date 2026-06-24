Julián Álvarez apunta a la titularidad con Argentina ante Jordania tras hablar claro sobre su futuro

Desatada la tormenta en Dallas, donde anunció su deseo de cambiar de aires, Julián Alvarez volvió al trabajo con la Albiceleste en su cuartel general de Kansas City centrado estrictamente en la competición. El delantero acaparó los focos en una jornada marcada por el récord de Messi, erigido como máximo goleador de la historia de los Mundiales tras sus dos tantos a Austria, al expresar de forma cristalina su intención de dar un nuevo paso en su carrera.

"Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Trato de ser una persona honesta. Yo hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar", explicó el atacante a los micrófonos de ESPN a la conclusión del encuentro.

Julián Álvarez, en el estreno mundialista de Argentina frente a Argelia / EFE

Cuestionado de inmediato sobre si aceptaría una salida en caso de llegar una buena propuesta, el jugador fue tajante: "Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño".

Aparcado el debate sobre su futuro, la actualidad puramente deportiva manda en el día a día de Argentina. Tras sumar 26 minutos en la victoria por 2-0 frente al combinado austríaco, el delantero se ejercitó a pleno rendimiento en el Sporting KC Training Centre. Fue de los primeros en saltar al terreno de juego, completando con gran intensidad la sesión diseñada para los futbolistas que no partieron en el once inicial.

Sobre el césped de las instalaciones estadounidenses se le vio dialogando de cerca tanto con Lionel Scaloni como con el preparador físico de la selección campeona del mundo. El número 9 completó todos los ejercicios, físicos y con balón, dejando atrás definitivamente las molestias musculares con las que aterrizó en la concentración mundialista y que habían limitado su participación a 35 minutos frente a Argelia y los 26 contra Austria.

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Con la clasificación para los dieciseisavos de final asegurada de forma matemática, Julián Alvarez se perfila como el gran candidato para ocupar la punta del ataque titular el próximo 27 de junio en el duelo ante Jordania.