Brasil se examina sin Raphinha

La última jornada del grupo C es un un mano a mano entre Brasil y Marruecos, empatadas a cuatro puntos y con un margen de dos goles favorable a los de Ancelotti, obsesionados con terminar primeros para evitar un hipotético cruce de dieciseisavos de final con Países Bajos y poder mantenerse en la Costa Este durante todo el Mundial, lo que les garantiza conservar su cuartel general en Nueva Jersey y no convertirse en una selección itinerante.

A Brasil, pues, no le queda otra que salir a apretar el acelerador en el horno de Miami (a la 01:00 de la madrugada, horario peninsular español) ante Escocia, que aún podría terminar incluso como líder del grupo con una carambola de resultados.

Por fin, con Neymar Jr.

La atención estará en el banquillo, donde Neymar Jr. entrará en la convocatoria por primera vez. La participación del '10', sin embargo, se antoja improbable, porque Ancelotti no querrá forzar y su posición, que será la de falso '9' cuando reaparezca, está cubierta por tres nombres: Matheus Cunha, que mantendrá la titularidad tras su doblete contra Haití; Endrick, que es el clamor de todo un país para tener más minutos; e Igor Thiago, que encarna el recurso de contar con un gigante del área.

La realidad futbolística no está focalizada en el show mediático de Neymar, sino en qué impacto tendrá la ausencia del lesionado Raphinha, que padece una ruptura de grado 1 en el bíceps femoral de la pierna derecha y que, en la versión más optimista, solo regresará en los octavos de final.

Hay debate sobre quién será el relevo del blaugrana, que actuaba como extremo derecho. El 'menino' Rayan, que lo reemplazó cuando se lesionó, parte con ventaja sobre el exbético Luiz Henrique, a quien Ancelotti ve más como un revulsivo.

Rayan es el favorito para jugar en lugar de Raphinha / AFP

El italiano no se guardará nada, porque, aunque la Canarinha ya esté clasificada, no se puede permitir un tropiezo que le complique todo el cuadro de eliminatorias y la sitúe, de nuevo, en el terreno de la incertidumbre. El plan de Brasil es crecer a través del orden táctico a lo largo del torneo, lo que Ancelotti ha definido como "ser resilientes", y comprobar hasta qué grado de solidez puede alcanzar.

Ante Escocia, el reto será afrontar a un adversario ultradefensivo, que viene de perder por la mínima contra Marruecos (0-1), con un gol tempranero, en el minuto 2, del egarense Ismael Saibari.

Brasil jugará muy pendiente del Marruecos-Haití, que se disputa en Atlanta en el mismo horario. El liderato definitivo del grupo puede acabar decidiéndose por la diferencia de goles, por lo que se espera que los Leones del Atlas salgan a por todas ante un rival eliminado, pero que ha regalado buenos minutos de fútbol en las dos derrotas cosechadas. Se espera un duelo abierto entre dos equipos que tratan bien el balón y que podrían soltar amarras.

La personificación del desparpajo de los marroquíes es su estrella emergente, Ayyoub Bouaddi, el mediocentro de 18 años, un prodigio de precocidad, a quien el Real Madrid, que tira a todo lo que se mueve para intentar esconder el fracaso de este curso, y el PSG tienen subrayado en su agenda de posibles refuerzos.

Posibles alineaciones del Escocia-Brasil

Escocia: Gunn; Patterson, Hendry, Hanley, Robertson, Tierney; Christie, Ferguson; McTominay, McGinn; Adams

Brasil: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro, Paquetá; Luiz Henrique (Rayan), Vinícius Jr; Matheus Cunha.

Árbitro: César Arturo Ramos Palazuelos (México).

Estadio: Hard Rock Stadium, en Miami (Estados Unidos).

Horario: A la una de la madrugada, horario peninsular español.