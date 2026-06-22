Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
España - Arabia Saudí directoCuentas España MundialEspaña próximo partido UruguayMáximos goleadores EspañaMarc MárquezClasificación Tour de SuizaMundial DirectoLamine YamalMercado Fichajes hoyHorario Uruguay-Cabo VerdeHorario Argentina - AustriaPaula BlasiRaphinhaMourinhoCasadóOliseValencia Basket - BarçaDoctor AldoEliminados MundialDónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Cuándo juega EspañaGrupo España Mundial 2026Noticias BarçaDónde juega EspañaCalendario partidos gratis MundialSimulador MundialCuadro Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin

MUNDIAL 2026

"Raphinha lo está pasando muy mal. Cuenta con irse para cambiar las cosas"

El exfutbolista brasileño Vampeta sorprendió al desvelar que el extremo culé "está pasando por serios problemas familiares y económicos"

Raphinha cree que podrá volver a jugar con Brasil en el Mundial

Raphinha cree que podrá volver a jugar con Brasil en el Mundial / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Clàudia Espinosa

Clàudia Espinosa

Según el exfutbolista brasileño Marcos André Batista Santos, mejor conocido como Vampeta, Raphinha tendría que lidiar con un problema mayor que la lesión que le dejará fuera del próximo partido de Brasil frente a Escocia (miércoles 24 de junio). El campeón del mundo en 2002 concedió una entrevista en la que declaró que el azulgrana atraviesa un momento delicado.

"Raphinha está pasando por serios problemas familiares y económicos. Está rezando para poder ir a Al Hilal; lo está pasando muy mal", desveló en el podcast 'Red Cast'. Continuó relatando que supo a través de su entorno que se trata de "un problema familiar" y que "cuenta con irse al Al-Hilal para cambiar las cosas".

Las declaraciones del exfutbolista dejaron atónitos a los usuarios de las redes sociales, especialmente un Igor Padilha, persona cerca al futbolista, que declaró que "tendrás que explicar estas mentiras, amigo mío".

La 'Canarinha' confirmó el sábado que Raphinha sufre una "lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho". Fue sustituido durante el partido contra Haití tras sentir dolor en dicha zona. El equipo médico no reveló la gravedad de la lesión, pero indicó que el extremo seguirá un protocolo de tratamiento intensivo para una pronta recuperación. El culé permanecerá con la delegación brasileña en el Mundial.

Noticias relacionadas

Las dos últimas lesiones de Rapha fueron con la Seleção. En la fecha FIFA de marzo, en un amistoso en Boston ante Francia, tuvo que retirarse al descanso tras sufrir una rotura en el bíceps femoral de su maltrecho muslo derecho. Estuvo cinco semanas de baja y se perdió el tramo decisivo de la temporada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL