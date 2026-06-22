"Raphinha lo está pasando muy mal. Cuenta con irse para cambiar las cosas"

Según el exfutbolista brasileño Marcos André Batista Santos, mejor conocido como Vampeta, Raphinha tendría que lidiar con un problema mayor que la lesión que le dejará fuera del próximo partido de Brasil frente a Escocia (miércoles 24 de junio). El campeón del mundo en 2002 concedió una entrevista en la que declaró que el azulgrana atraviesa un momento delicado.

"Raphinha está pasando por serios problemas familiares y económicos. Está rezando para poder ir a Al Hilal; lo está pasando muy mal", desveló en el podcast 'Red Cast'. Continuó relatando que supo a través de su entorno que se trata de "un problema familiar" y que "cuenta con irse al Al-Hilal para cambiar las cosas".

Las declaraciones del exfutbolista dejaron atónitos a los usuarios de las redes sociales, especialmente un Igor Padilha, persona cerca al futbolista, que declaró que "tendrás que explicar estas mentiras, amigo mío".

La 'Canarinha' confirmó el sábado que Raphinha sufre una "lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho". Fue sustituido durante el partido contra Haití tras sentir dolor en dicha zona. El equipo médico no reveló la gravedad de la lesión, pero indicó que el extremo seguirá un protocolo de tratamiento intensivo para una pronta recuperación. El culé permanecerá con la delegación brasileña en el Mundial.

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Las dos últimas lesiones de Rapha fueron con la Seleção. En la fecha FIFA de marzo, en un amistoso en Boston ante Francia, tuvo que retirarse al descanso tras sufrir una rotura en el bíceps femoral de su maltrecho muslo derecho. Estuvo cinco semanas de baja y se perdió el tramo decisivo de la temporada.