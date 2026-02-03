El 1x1 del Barça contra el Albacete

El Barça hizo los deberes en Albacete y se clasificó para las semifinales de la Copa del Rey. El encuentro lo empezó a desequilibrar Lamine Yamal, que abrió la lata en la primera mitad, y Ronald Araujo marcó el segundo con un certero cabezazo. El 'Alba' recortó con gol de Javi Moreno y Gerard Martín salvó el empate.

Hansi Flick planteó un once titular con rotaciones entre titulares y suplentes. La gran novedad fue la titularidad de Ronald Araujo, la primera desde su regreso. El uruguayo estuvo a un buen nivel defensivo y marcó un gol que necesitaba muchísimo. Eso sí, el Barça no se libró del sufrimiento.

Este es el 1x1 de los jugadores del FC Barcelona contra el Albacete en la Copa del Rey:

6 Joan Garcia, Portero Vendido Un gol de Javi Moreno en la recta final de partido le frustró una nueva portería a cero. Antes, se había librado en un gol anulado. Poco que recriminarle, las que tuvo que parar, las paró.

4 Joao Cancelo, Defensa Temerario Innecesaria amarilla la que vio el portugués al cuarto de hora por una entrada a Dani Bernabéu, que le condicionó demasiado. Con buen criterio, Hansi Flick le sustituyó al descanso, Jugó en su posición más habitual, la de lateral diestro, y mostró su vocación ofensiva. Buena sintonía con Lamine Yamal.

8 Ronald Araujo, Defensa Reforzadísimo El uruguayo necesitaba una convincente actuación y ésta llegó en el primer partido que fue titular tras su regreso. Enfundado con el brazalete de capitán, estuvo seguro en defensa, cortó acciones peligrosas de los locales, y en ataque, marcó de cabeza a la salida de un córner el segundo gol azulgrana. Ronald se lo merecía. Extenuado, pidió el cambio.

7 Eric Garcia, Defensa Desenmascarado Ya sin la máscara, pero con la misma fuerza y confianza de siempre. Ubicado en la primera mitad en el perfil izquierdo de la defensa, haciendo pareja con Araujo, no se complicó la vida y contuvo a los delanteros rivales. En la segunda mitad, se desplazó al lateral diestro y tuvo una mayor proyección ofensiva. En los últimos minutos, volvió al eje, en este caso junto a Cubarsí.

6 Gerard Martín, Defensa Salvador Regresó a la posición donde mejor rinde, la del lateral izquierdo. Fue de menos a más en el partido, más suelto con el paso de los minutos, pues arrancó algo impreciso y en una acción ofensiva, disparó muy desviado. Gran pase medido para Ferran, lástima que no valió. Y gran acción defensiva para sacar el balón bajo palos y salvar a su equipo del empate.

6 Marc Bernal, Centrocampista Posicional Titularidad para el de Berga que hizo muchos kilómetros en el centro del campo. Cometió un error en una entrega sin consecuencias. Buen progreso, aunque todavía le falta.

7 Frenkie de Jong, Centrocampista Entonado Tuvo un par de remates de cabeza prácticamente en la misma línea de fondo, en una versión ofensiva del neerlandés. Gracias a su presión y posterior asistencia, llegó el primer gol azulgrana. Frenkie está en un muy buen momento y el equipo se beneficia.

6 Dani Olmo, Centrocampista Insistente En la posición que más le gusta, la de mediapunta, el de Terrassa tuvo muy buenas oportunidades y siempre dio mucha sensación de peligro. Lástima que le faltó el gol, pues lo intentó de todas las maneras. Ayudó al equipo en tareas defensivas.

8 Lamine Yamal, Delantero Omnipresente Se echó al Barça a sus espaldas, puso buenos centros y culminó unos muy buenos 45 minutos con el gol que adelantó al Barça. Disparo preciso y de categoría. Es el líder de este equipo y lo siguió demostrando tras el descanso. Muchísima calidad, y al servicio del equipo.

6 Marcus Rashford, Delantero Especial Alternó buenas acciones, muy características del inglés, sobre todo en el dribling, con otras que sorprenden en un futbolista de su categoría, como un disparo muy desviado en el arranque del partido. Donde sí tiene un guante es en el balón parado. Se la puso con precisión a la cabeza de Araujo. Otra nueva asistencia en su bolsillo.

5 Robert Lewandowski, Delantero Desapercibido El 'killer' polaco apenas tuvo presencia en un partido que se planteaba ideal para engrosar su cuenta de goles. No consiguió acertar en un par de acciones, una por llegar tarde y otra por tener desviado el punto de mira.

6 Pau Cubarsí, Defensa Protector Se entendió bien con Araujo y sumó minutos de aprendizaje en el perfil izquierdo. Buscó hacer las cosas fáciles y participó mucho de la salida del balón.

6 Marc Casadó, Centrocampista Expeditivo Compactó el centro del campo con su garra habitual y buenas dosis de calidad técnica, que puso al servicio del equipo en el pase.

6 Ferran Torres, Delantero Activo En menos minutos, tuvo más influencia y oportunidades de marcar que Lewandowski, aunque este vez no logró ver puerta. El que marcó, se lo anularon.

7 Fermín López, Centrocampista Revolucionario Salió a comerse al césped y sumó varias acciones brillantes. Su actividad fur importante para mantener el nivel.