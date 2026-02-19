Lío en el United por el precio de venta de Rashford al Barça

En el Manchester United están auténticamente desesperados con el futuro de Marcus Rashford. Internamente creen que la operación firmada el pasado verano con el Barça es un auténtico estropicio económico ya que la cláusula de venta valorada en 30 millones de euros se ha quedado demasiado baja viendo el rendimiento del futbolista en el club blaugrana. Según 'The Mirror', hay cierto enfado en la directiva por tasar al internacional inglés en un precio tan ajustado cuando su cotización se ha disparado por su buena evolución en el Barça. Ni Rashford quiere volver, ni el United va a respescarlo, por lo que todo indica que el Barça se hará con una de las grandes gangas del mercado.

Rashford ha cumplido en el Barça revalorizando su carrera futbolística. De hecho, va a ser uno de los fijos de la selección inglesa en el próximo Mundial y, a sus 28 años, está en el mejor momento de su vida profesional. Luchó mucho para salir cedido al equipo blaugrana descartando otras opciones y posibilitó unos términos económicos que han sido muy favorables para el Barça. Incluso, se rebajó el salario, algo que está dispuesto a hacer también a partir del próximo verano para que se consume el traspaso de forma definitiva.

En el United, su nuevo técnico, Michael Carrick, había propuesto al club intentar repescarle el próximo verano, pero las heridas abiertas con la directiva son muy difíciles de sanar. Y es que el propietario del United, Sir Jim Ratcliffe, no está dispuesto a abrirle las puertas tras tener varios encontronazos con el futbolista. Otra cosa es que Ratcliffe entiende que si el Barça no tuviera esa cláusula de compra, podría sacar mucho más beneficio por Rashford ya que hay varios equipos de la Premier que le quieren y también en Arabia Saudí.

Rashford ha decidido quedarse al cien por cien en el Barça y ell 'Mirror' apunta a que el atacante ya se ha comprado de forma definitiva una propiedad en Barcelona, convencido de que su estancia va a ser a largo plazo. Ha jugado mucho este curso y ha sido importante para Hansi Flick y está dispuesto a asumir su rol de revulsivo si ese es el papel que le guarda el técnico alemán.

En el Barça también están convencidos de su fichaje. Ha rendido muy bien, tiene experiencia internacional en un equipo muy joven y sus números son altos en cuanto a capacidad ofensiva, con muchos goles y asistencias. El club blaugrana tiene claro que no hay negociación posible y que asumirá el pago de los 30 millones de euros de su cláusula, convencidos de que se trata de una buena oportunidad de mercado.

En el club blaugrana creen que Rashford aún puede llegar a ser más importante y que es un activo que seguirá revalorizándose. Rashford es un futbolista con muchísimo mercado en Inglaterra, por lo que en el futuro se podría recuperar parte de esta inversión con total seguridad.