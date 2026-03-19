El Barça buscaría otra fórmula para fichar a Marcus Rashford

La decisión de fichar a Marcus Rashford de forma permanente está tomada en el FC Barcelona desde hace unas semanas. Deco y la parcela deportiva decidieron que era una buena oportunidad ejercer la opción de compra de 30 millones de euros al Manchester United.

Se conversa con el entorno del futbolista las condiciones personales a nivel de ficha, puesto que el club azulgrana necesita que baje sus emolumentos para poder cuadrarlo en el 'fair play' financiero. Esa es una negociación paralela.

Vía alternativa

Con el Manchester United se están estableciendo puentes desde hace semanas para ver la fórmula de pago y explorar vías alternativas. Y el 'Daily Mail' informa este jueves que el Barça habría lanzado una proposición a la entidad inglesa de cara a adaptar la incorporación de Marcus a la realidad financiera del club.

Rashford, durante el Newcastle-Barça de Fase Liga de Champions / Valentí Enrich

Laporta ha manifestado su deseo de que el actual entrenador, Hansi Flick, continúe al frente del equipo durante los próximos cinco años, y el técnico alemán quiere que Rashford se quede.

Gran promedio en Champions

Según el rotativo británico, el Barça habría pedido prorrogar un año más la cesión y ejercer el pago el año 2027. Las estadísticas de Rashford son indiscutibles. Anota un gol cada 97 minutos en la Champions League. Su promedio es menor en la Liga, donde solo ha marcado cuatro goles en 14 partidos como titular, pero ha dado ya ocho pases de gol (solo superado por Lamine Yamal y las mismas que Fermín).

¡Cumbre de Deco con los agentes de Rashford en Barcelona! / Carlos Monfort

Con esta maniobra el Barça ganaría más músculo económico esta próxima ventana de fichajes para poder abordar operaciones importantes. Cabe recordar que Deco trabaja con dos grandes objetivos: incorporar un '9' y un central zurdo.

Ya han sonado varios nombres, como los de Bastoni, Van de Ven, Vuskovic, Julián Álvarez o Harry Kane. Todo en fase muy incipiente. El quedar liberado de esos 30 millones este verano daría al club mucho más margen para abordar fichajes importantes. Y el United tendría la garantía por escrito de que la transferencia se haría en 2027.

Deco se ha reunido recientemente con los agentes de Rashford, tal y como desveló SPORT hace unas semanas.