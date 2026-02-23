¡Cumbre de Deco con los agentes de Rashford en Barcelona!

El movimiento no cesa en Barcelona nunca. Cuando una semana parece aparentemente tranquila, siempre acaba apareciendo algún asunto importante sobre la mesa. Hoy, según ha podido saber SPORT, se ha producido una reunión clave en los despachos entre Deco y Arturo Canales, agente de Marcus Rashford, para empezar a preparar el escenario de cara a la negociación con el Manchester United este próximo verano.

La idea del club azulgrana pasa por quedarse en propiedad con el delantero británico. Sin embargo, la intención de Deco pasaría por intentar rebajar la opción de compra fijada en 30 millones de euros. Ahí está el principal punto de fricción. Desde el club inglés sostienen que esa cifra ya quedó acordado el pasado verano y que no hay margen para cambiarla. Consideran que el pacto está cerrado y que ahora solo toca decidir si se ejecuta o no.

Contactos Barça-United

En la reunión de hoy también ha tenido un papel relevante una figura con peso en el fútbol británico, Kostas Theoharides. El representante, que trabaja en la misma agencia que Arturo Canales, mantiene una buena relación con el Manchester United y ya fue importante el verano pasado para cerrar la cesión de Rashford al Barça. Su presencia vuelve a ser clave para tender puentes y tratar de acercar posturas en una negociación que no se presenta sencilla.

Por ahora, el club inglés no ha dado señales de querer moverse en el precio. La postura oficial sigue siendo firme. Aun así, en el Barça confían en que el paso de las semanas y la voluntad del jugador puedan abrir una vía de entendimiento. Rashford no es titular indiscutible, pero su rendimiento ha convencido al cuerpo técnico. Hansi Flick valora su capacidad para cambiar partidos y su compromiso desde el primer día.

Así pues, aunque el verano queda aún queda lejos, las conversaciones ya han empezado. En el Barça no quieren esperar al último momento y trabajan desde ahora para intentar asegurar una operación que consideran estratégica.

Un salario muy elevado

Uno de los puntos clave en la negociación es el elevado salario que Marcus Rashford percibe en el Manchester United, un club acostumbrado a asumir sueldos muy altos para sus estrellas. El Barça, con un margen económico mucho más limitado, no puede igualar esas cifras, por satisfecho que esté con el rendimiento del delantero.

Si el jugador quiere continuar en Barcelona —algo que ha manifestado tanto en público como en su entorno más cercano, donde aseguran que está feliz con la ciudad, el clima y el vestuario— deberá aceptar una rebaja importante. No sería un caso aislado: varios futbolistas de la actual plantilla ya han ajustado sus contratos para facilitar su encaje.

Las conversaciones entre los clubes continuarán en las próximas semanas y el Barça quiere quedarse con el jugador en propiedad tras una adaptación que considera excelente. El United, consciente de que Rashford no desea regresar ya que el club azulgrana está muy interesado en mantenerlo en sus filas, mantiene su intención de ingresar los 30 millones de euros fijados el pasado verano en el acuerdo de cesión.

Sin dudas respecto a su continuidad

Desde el inicio de temporada los números avalan a Rashford y el club, desde entonces, encantado con su rendimiento, ha considerado oportuno comprarlo a final de temporada. Así lo aseguró Deco en la entrevista exclusiva que concedió a SPORT hace dos semanas: "Estamos muy contentos con él. Además, creo que no es fácil venir aquí. Es un futbolista que ha jugado a un nivel muy alto, con una exigencia enorme en un club como el Manchester United. Después estuvo seis meses en el Aston Villa, donde hizo un muy buen trabajo. De hecho, el Aston Villa, si hubiera podido, se habría quedado con él; lo sé porque he hablado con gente de allí. Pero él solo quería venir al Barça, y eso es algo muy positivo. Nosotros hemos sido capaces de conseguir una cesión. El hecho de venir aquí rebajándose el sueldo para poder hacerlo es una demostración clara de que realmente quería venir, y estamos muy contentos con eso. Es un jugador que nos aporta mucho", dijo el director deportivo azulgrana, que también se encargó de confirmar que no existe ninguna penalización en caso de no ejecutar la opción de compra, algo que a día de hoy parece muy improbable.