El Manchester United descarta una nueva cesión de Rashford

Según informa la BBC, el Manchester United no tiene interés en negociar un nuevo acuerdo por Marcus Rashford con el FC Barcelona, ni bajando el precio de traspaso ni aceptando otra cesión. La cláusula de unos 26 millones de euros que tenía el Barça para hacerse con el jugador de forma permanente ha expirado este lunes 15 de junio sin ser activada, por lo que el delantero regresará oficialmente al United el 1 de julio.

El periodista Simon Stone de la BBC detalla que, tal y como están las cosas, el club inglés "no tiene interés en negociar un acuerdo diferente, ya sea bajando la tarifa o accediendo a otro préstamo". Esta postura se produce tras el enfado del United con la gestión del Barça en el tema de la opción de compra y su negativa a ejecutarla.

Contexto y situación actual

El Manchester United busca activamente salida para Rashford este verano con el objetivo de ahorrarse su elevado salario (alrededor de 325.000 libras semanales) y no cuenta con él para la próxima temporada. Aunque el técnico Michael Carrick había mostrado cierta apertura a reintegrarlo, la decisión de la directiva es firme: el jugador debe abandonar el club. El United prioriza encontrar un comprador definitivo, con interés de clubes de la Premier League como el Newcastle, y también de Arabia Saudí, aunque Rashford está bloqueando salidas que no le convenzan.

Marcus Rashford en una acción del Newcastle - Barça de la ida de los octavos de final de la Champions 2025/26 / Valentí Enrich

Desde el lado blaugrana no se descartaba completamente una nueva cesión si Hansi Flick insiste, ya que consideran a Rashford una posible oportunidad de mercado más adelante en la ventana. Sin embargo, el fichaje de Anthony Gordon ha cubierto la posición y la prioridad del Barça es otro delantero centro. Rashford, que marcó 14 goles y dio 12 asistencias en 49 partidos con el Barcelona, mantiene como prioridad regresar al club catalán.

Próximos pasos

La BBC señala que no hay presión inmediata, pero la situación se definirá tras el Mundial, cuando Rashford regrese a la pretemporada. El cierre del mercado el 1 de septiembre obligará a una resolución definitiva. El jugador, mientras tanto, se centra en su participación con Inglaterra en el torneo.

Esta decisión del United cierra temporalmente la vía de una cesión sencilla y complica el futuro de Rashford, cuyo destino sigue siendo incierto a la espera de que avance el mercado de fichajes.