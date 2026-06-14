Giro inesperado en el futuro de Marcus Rashford

El futuro de Marcus Rashford sigue en el aire. Mañana mismo expira el plazo de la opción de compra del Barça por 30 millones de euros y el club blaugrana no piensa ejercerla. Se abre un nuevo escenario, pero tampoco queda claro que el Barça vaya a ir a por el inglés aunque sea a través de una cesión. Rashford ya se está preparando para no regresar al Camp Nou y se le ha abierto una puerta inesperada que puede ser la solución final a su caso.

Según explica 'The Sun', el Manchester United empieza a dar su brazo a torcer y ya abre la puerta a un posible regreso de Rashford a la primera plantilla. El objetivo de los dirigentes del club inglés era desprenderse de forma definitiva de Rashford tras varios desencuentros y así ahorrarse uno de los salarios más altos de la Premier. La situación parecía clara, pero no están llegando ofertas convincentes ni para el jugador ni para el club y tampoco desean regalar un activo.

El entrenador del United, Michael Carrick, ha hablado ya de forma directa con Rashford para planificar una posible vuelta. De hecho, Carrick tendría ya un contacto bastante permanente con el futbolista y le habría comunicado que está dispuesto a acogerle una vez ha hablado con los pesos pesados del vestuario. Rashford sabe que tiene las puertas abiertas y que podrá realizar la pretemporada sin problema y sin ser apartado como sucedió el pasado verano con Ruben Amorim.

Rashford ha agradecido el gesto y ahora contempla esa posibilidad, aunque también es cierto que todas las partes están abiertas a una salida si se consigue una solución económica buena para todos. El Manchester United está teniendo problemas en el mercado para conseguir las piezas deseadas y, por ahora, no desean deshechar la opción de Rashford al tratarse de un futbolista de máxima entidad.

La idea de Rashford y casi su obsesión es poder continuar en el Barça, club en el que se ha sentido muy bien tratado y con el que ha recuperado su mejor versión. El inglés tiene claro que el club blaugrana es un proyecto ganador y desea continuar a las órdenes de Flick. Para ello, Rashford sabe que deberá esperar a ver como evoluciona el mercado. El hecho de que se haya caído el fichaje de Bernardo Silva y la posibilidad cada vez más clara de que Bardghji salga cedido, podrían otorgarle alguna opción.

Lo que sí parece descartado es la posibilidad de ir al Bayern de Munich. El club alemán estaba dispuesto a pagar unos 25 millones de euros por el traspaso, pero no hubo acuerdo en el salario del jugador. Rashford parece tener muy claro que solo se rebajaría su sueldo en el caso de ir al Barça. Ahora ya no se puede descartar nada.