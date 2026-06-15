Rashford entra en terreno desconocido: caduca su cláusula

El tiempo de Marcus Rashford se acaba. El Barça tiene hasta esta medianoche para ejercer la opción de compra de 30 millones de euros por el internacional inglés, que desea quedarse en Barcelona. Sin embargo, los azulgranas no contemplan, por ahora, adquirir la totalidad de sus derechos.

Rashford, que debutará en el Mundial este miércoles a las 22 horas contra Croacia, ha cuajado una temporada notable a las órdenes de Hansi Flick, pues ha marcado 14 goles y ha repartido 12 asistencias en 49 partidos, muchos de ellos como suplente.

Su rendimiento está fuera de toda duda, pero el principal escollo de la operación es el precio. El FC Barcelona no se puede permitir pagar 30 'kilos' más la integridad de su salario, por lo que tratará de reincorporarlo otra vez en calidad de cesión.

El Barça prioriza otra cesión

Los azulgranas, además, ya han fichado a Anthony Gordon en su posición por 70 millones de euros fijos más diez en variables y centran sus esfuerzos económicos en reforzar la delantera con el sueño de incorporar a Julián Álvarez. Para una posible continuidad de Rashford, el FC Barcelona deberá prescindir de uno de sus futbolistas de ataque, con Bardghji como principal activo en la rampa de salida.

El Barça no está solo en la lucha por adquirir a Rashford. El Bayern de Múnich, ante la necesidad del Manchester United de venderlo, ya habría tanteado a las dos partes para estudiar su traspaso, según el periodista alemán Christian Falk. El club bávaro estaría dispuesto a pagar los 30 millones de euros que reclaman los 'Red Devils', pero exigen una fuerte rebaja salarial del futbolista.

El Manchester United, club que todavía posee sus derechos, tiene la intención de venderlo definitivamente, pues no quieren que regrese a la ciudad deportiva de Carrington tras sus desavenencias con la directiva mancuniana. Rashford, por su parte, se centra primero en el Mundial con la selección inglesa y, después, va a alargar todas sus opciones de volver al Barça, aunque sea como cedido.