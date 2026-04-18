El Manchester United abre la puerta al regreso de Rashford: "La decisión se tomará a su debido tiempo"

El futuro de Marcus Rashford en Barcelona sigue siendo una incógnita a dos meses de acabar la temporada.Cuando parecía que su continuidad en el FC Barcelona dependía únicamente de las negociaciones económicas entre clubes, desde Inglaterra ha surgido un nuevo escenario: el Manchester United no descarta recuperar al delantero.

El técnico del conjunto inglés, Michael Carrick, evitó cerrar la puerta a un regreso del internacional británico a la que todavía es su casa: "Creo que hay decisiones que se tomarán a su debido tiempo. Marcus está en esa situación", explicó en rueda de prensa, dejando claro que el club aún no ha definido el futuro del canterano. "En este momento no hay nada decidido, pero llegará el momento en que lo haya", añadió.

El Barça mantiene una opción de compra cercana a los 30 millones de euros, pero en los últimos meses han surgido dudas internas, especialmente por el elevado salario del jugador, que complica cualquier acuerdo a largo plazo pese a la voluntad del inglés de hacer un esfuerzo por seguir en Barcelona.

Desde la dirección deportiva culé están satisfechos con el rendimiento del jugador en una visión global de la temporada, ya que en 43 partidos oficiales con la camiseta azulgrana ha marcado 12 goles, pero sus actuaciones en los días grandes como en la eliminatoria de Champions ante el Atlético han enfriado la operación en los términos originales.

La voluntad culé de buscar alternativas en la negociación no ha sentado bien en Old Trafford, donde no contemplan cambiar las condiciones pactadas inicialmente. Según la información procedente de Inglaterra que detalla ESPN, el club inglés está dispuesto a recuperar al jugador si el Barça no ejecuta la opción y las palabras de Carrick en rueda de prensa lo han dejado todo en el aire.

Por otra parte, ya os contamos hace días que en Inglaterra aseguran que en las últimas semanas el propio Rashford empezaría a ver con buenos ojos un regreso eventual a Old Tafford si el Barça no activa la cláusula de compra, y es que el buen hacer de Carrick en el banquillo podría seducir a uno de los futbolistas más queridos por la afición.

En los despachos de Mánchester, si finalmente deciden prescindir de Marcus, están convencidos además de que su rendimiento en España ha revalorizado su perfil en el mercado, y es que entre los equipos de la Premier el '14' culé sigue manteniendo un buen cartel.

El Barça tiene alternativas

Su situación contractual con los Diablos Rojos no es favorable al Barça a la hora de sentarse en cualquier mesa de negociación: tiene vínculo con el United hasta 2028 y su salario podría incrementarse si el equipo logra clasificarse para la próxima edición de la Liga de Campeones, algo impensable a principio de temporada pero un objetivo realista desde que Carrick tomó el mando del equipo.

En la dirección deportiva azulgrana azulgrana se sigue valorando la continuidad de Rashford con cautela y no caerán en ultimátums del United a la hora de tomar una decisión definitiva. El club estudia diferentes escenarios y no descarta alternativas en el mercado, especialmente perfiles más jóvenes y con menor impacto salarial.