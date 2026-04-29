El United, "irritado" con el Barça por el caso Marcus Rashford

El futuro de Marcus Rashford está tensando las relaciones entre el Barça y el Manchester United. El club inglés está comenzando a impacientarse ante los mensajes contradictorios que le llegan sobre la continuidad del extremo inglés en el Camp Nou y en Inglaterra aseguran que sus dirigentes empiezan a estar "irritados" por la indefinición del Barça y por sus intentos de rebajar el pago de la opción de compra o intentar prolongar su cesión un año más. El club blaugrana tiene tiempo para decidir hasta mediados de junio, pero todo indica que en las actuales condiciones es imposible que el internacional inglés siga a pesar de que ese es su deseo.

El Manchester United no cuenta con Rashford y entienden que realizaron un pacto con el Barça que, incluso, podría ser mucho más beneficioso para el club blaugrana. Y es que se cedió al futbolista a coste cero y con una rebaja de salario asumida por el propio jugador y se firmó una opción de compra razonable de 30 millones de euros, ya que la tasación actual del futbolista es superior. El Barça ha hecho números y ven imposible la operación a nivel económico y el United se mantiene firme en lo firmado y quiere aclarar el asunto, ya que hay muchos equipos que se han interesado en Rashford y desean avanzar con una posible salida.

Una de las opciones que tiene el United encima de la mesa es utilizar a Rashford como moneda de cambio en alguna operación en el caso de que no siga en el Barça. El club inglés está interesado en firmar a Rafa Leao y la inclusión del inglés hacia el Milan podría abaratar la operación. El Newcastle también se había posicionado para ficharle, pero todo está frenado ante la indefinición oficial por parte del Barça.

Las negociaciones se están llevando a través del entorno de Rashford y en el Barça aún no se le ha comunicado oficialmente que no seguirá. Han tratado de rebajar los números finales de la operación para ver su viabilidad, pero en el club blaugrana se considera ya casi imposible que puedan quedárselo. Eso sí, el futbolista está dispuesto a presionar lo indecible y a bloquear otras propuestas en el caso de que tenga el OK deportivo del Barça, pero ese paso aún no se ha dado.

En el club blaugrana creen que Rashford tiene mucha calidad y ha aportado cosas esta temporada, pero se está buscando otro perfil. Rashford es un futbolista muy apreciado por Hansi Flick y será el alemán el que acabe tomando la última decisión con todas las opciones encima de la mesa. Flick ya avisó hace unos días que el Barça no puede hacer experimentos en el mercado y que no pueden fallar y habrá que ver si considera que Rashford puede ser una pieza útil para el futuro.