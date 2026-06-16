¡Portazo a Rashford!

Marcus Rashford ha entrado en el limbo. La opción de compra que tenía el Barça para comprarle por 30 millones de euros expiró este lunes y el futbolista deberá regresar al Manchester United a partir del 1 de julio. El club inglés, según informa 'Manchester Evening News', ha tomado la decisión irrevocable de darle salida en este mercado de verano y le impedirá formar parte de su plantilla. El jugador no será apartado, pero ha comenzado la búsqueda activa de posibles compradores y la prioridad es descartar una negociación con el Barça al haber mucho enfado con la postura que ha tomado el club blaugrana en este tema. Su futuro es más incierto que nunca.

Rashford tiene contrato con el United hasta el 2028 y el gran objetivo del club es ahorrarse su salario multimillonario al entender que el extremo no tendrá sitio en el once titular. El United apuesta por otros futbolistas y ya se le ha comunicado al entorno directo del futbolista que no se cuenta con él. Y eso que el técnico, Michael Carrick, había hablado con los pesos pesados de la plantilla para hacerle un hueco e, incluso, había realizado varias llamadas a Rashford para tantear su posible regreso, pero la decisión de los ejecutivos del United es tajante: no volverá.

La cuenta atrás para decidir su destino ha comenzado y a Rashford se le ha cerrado ya una puerta importante con el Bayern de Munich. El club alemán tanteó su incorporación hace unas semanas, al saber que el Barça no ejerciría la opción de compra, pero tras estudiar la operación la echaron atrás. Estaban dispuestos a pagar 25 millones de euros por el traspaso, pero Rashford no dio facilidades con su salario, por lo que los bávaros declinaron la opción de ficharle.

Ahora, el United se centra en buscarle acomodo en la Premier, dónde hay varios equipos interesados en él. El Arsenal ha preguntado y también lo ha hecho el Newcastle, aunque no se ha ido más allá. También hay interés de Arabia Saudí, pero por ahora Rashford está bloqueando cualquier posibilidad de salida y puede complicar muchísimo las negociaciones tal y como ha hecho con el Bayern. La situación puede llegar a un límite de bloqueo hasta finales de agosto.

¿Y el Barça? Por ahora, el club blaugrana ni se inmuta. Al cerrar el fichaje de Anthony Gordon tienen la posición bien cubierta y no hay prisas en este tema. La prioridad es firmar a un '9' con Julián Álvarez como máximo favorito, pero no se le cierran las puertas a Rashford. Se ha llegado a un escenario muy favorable y tienen claro que el extremo, al igual que sucedió el verano pasado, puede ser una auténtica oportunidad de mercado a medida que vayan pasando los días. Rashford tiene la esperanza de que Hansi Flick acabará apretando por él y está dispuesto a jugársela hasta el final. Si lo hace, el United no tendrá más remedio que abrir las puertas a una nueva cesión, que es lo único que podría interesarle al club blaugrana.

Por ahora, Rashford está centrado en el Mundial y va a dejar pasar el tiempo. Ya ha hecho fracasar el intento del Bayern y no tiene intención alguna de ir al Newcastle. Desde su entorno aseguran que su prioridad es solo el Barça y no tiene en mente nada más. Habrá que ver si finalmente el club blaugrana tiene límite para darle acogida un año más.