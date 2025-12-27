Dos incógnitas del Barça para la vuelta de Navidades

Este lunes el Barça regresa al trabajo con un día siempre muy señalado por el barcelonismo, el entrenamiento a puertas abiertas en el Estadi Joan Cruyff para que los aficionados más jóvenes (y no tan jóvenes) puedan ver 'in situ' por Navidad a sus ídolos.

Para esa vuelta tras las vacaciones navideñas, Hansi Flick sabe que no podrá contar ni con Andreas Christensen ni con Gavi, ambos lesionados de larga duración (el danés, probablemente, ya no jugará más este curso). Y veremos si con un Pedri González que se perdió el último partido del año en Villarreal y que, a priori, debe estar bien para el derbi ante el Espanyol.

NAVIDADES POR EL MUNDO

Semana completa de descanso para todos los futbolistas azulgranas. Algunos, como Raphinha y Araujo, realizaron vuelos transoceánicos para pasar las Navidades con sus familias en Brasil y Uruguay. Lamine, Balde y Koundé también han pasado un tiempo fuera; el de Rocafonda y el lateral zurdo, en Dubai. Jules en Benin de viaje solidario.

Hansi Flick durante el Villarreal - Barça de LaLiga 2025/26 / EFE

En cualquier caso, Flick, que ha aprovechado también para regresar a su tierra, a Alemania, tendrá a sus pupilos con las pilas cargadas y listos para afrontar un inicio de 2026 muy muy intenso. Ya el día 3, en Cornellà-El Prat, tocará derbi ante el Espanyol. Y se espera más caliente que nunca con un Joan Garcia que ya sabe que se encontrará un ambiente caldeadísimo.

Apenas uno o dos días después la expedición azulgrana pondrá rumbo a Arabia Saudí para la Supercopa de España. Con unas semifinales que llegarán ya el día 7 ante el Athletic Club.

DOS INCÓGNITAS

De cara a esta vuelta a los entrenamientos, habrá dos incógnitas principales. Una, si Ronald Araujo se incorporará ya el mismo lunes con el grupo o todavía se toma un tiempo más para volver a la dinámica del primer equipo tras ese parón por salud mental que pidió al club hace unas semanas.

Nadie quiere precipitarse y debe ser el futbolista quien dé el paso al frente cuando esté listo. De esta forma, veremos si ya de regreso de Uruguay ve el momento o se lo toma con más calma.

Dani Olmo se lesionó del hombro contra el Atlético de Madrid / EFE

Y luego está el asunto de Dani Olmo. El de Terrassa sufrió una luxación en el hombro izquierdo ante el Atlético de Madrid, justo después de marcar el decisivo 2-1. Fue el 2 de diciembre y el tiempo aproximado de baja era de un mes, por lo que Flick esperaba tenerlo de vuelta ya para el derbi del día 3.

Pero es una lesión delicada y habrá que seguir bien la evolución, sobre todo teniendo en cuenta que ya fue operado de esta zona en su etapa en Alemania.