Lesión Dani Olmo: parte médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Barça

Se confirman los peores presagios con Dani Olmo. El futbolista del FC Barcelona sufre una luxación en su hombro izquierdo tras una mala caída en el segundo gol de los azulgranas frente al Atlético de Madrid. El mediapunta padeció una lesión similar en noviembre de 2023, cuando vestía la camiseta del Leipzig, y que también le obligó a pasar por quirófano.

Este contratiempo tiene lugar en el mejor momento de la temporada para el mediapunta, pues sumaba tres tantos en sus dos últimas apariciones con el conjunto catalán tras un inicio de curso gris, alejado de su nivel, y había ganado importancia en los planes de Flick con la baja de Fermín. Además, contra los colchoneros, Olmo cuajó uno de sus grandes encuentros con el Barça en 2025, provocando incluso un penalti que desaprovecharía Lewandowski a posteriori.

Comunicado oficial del Barça El jugador del primer equipo Dani Olmo sufrió una luxación en el hombro izquierdo en el partido de ayer ante el Atlético de Madrid. Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador. El tiempo aproximado de recuperación es de un mes.

El egarense, como adelantó SPORT, estará alrededror de un mes de baja y se opta por un tratamiento conservador evitando el quirófano. No se descarta que el futbolista pueda incluso recortar plazos y ya estar a disposición para el inicio del 2026 con el derbi ante el Espanyol en Cornellá el 4 de enero o, en caso de tener más prudencia, para el debut en la Supercopa de España en Arabia el 7 de enero ante el Athletic Club.

La acción desafortunada acaeció en el minuto 64. El atacante, desestabilizado, cayó mal y se lastimó el hombro después de realizar un gran remate que ponía a los azulgranas por delante en el marcador. Sus compañeros se acercaron a él para celebrar el tanto, pero el futbolista de 27 años mostraba ostensibles gestos de dolor antes de ser atendido por el doctor Pruna, que pidió el cambio de inmediato.

¿Cuántos partidos se perderá?

Tras confirmarse el diagnóstico y el tratamiento conservador, Flick ya sabe que no podrá contar con el egarense para este final de 2025, periodo en el que los azulgranas disputarán tres partidos de LaLiga ante el Real Betis (6/12), Osasuna (13/12) y Villarreal (21/12); uno de Champions League ante el Eintracht de Frankfurt (9/12) en el Spotify Camp Nou y un partido de Copa del Rey con el rival todavía por confirmar en la semana del 15 de diciembre.