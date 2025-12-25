FC BARCELONA
Araujo reaparece disfrutando de la Navidad en Uruguay
El central azulgrana desconecta lejos de Barcelona para seguir con su recuperación
Las navidades son tiempo para estar en familia, con tus seres queridos y para desconectar. Son muchos los jugadores del FC Barcelona que han decidido pasar sus vacaciones en su país de orígen. Un ejemplo es el caso de Raphinha quien se encuentra en Brasil disfrutando de estas fechas. Quien también ha decidido regresar a su tierra natal para pasar junto a sus familiares la Navidad es Ronald Araujo.
Durante este periodo, Araújo ha mantenido actividad física en solitario, alternando trabajo de gimnasio y entrenamientos individuales. Además, aprovechó para realizar un viaje espiritual a Israel, buscando calma y desconexión en un momento especialmente exigente a nivel emocional. El club y el futbolista gestionaron el proceso con máxima confidencialidad, esperando a que fuera el propio Araújo quien marcara los tiempos.
Ahora, el escenario cambia: el objetivo del futbolista es reincorporarse tras el parón navideño. El Barça vuelve al trabajo el 29 de diciembre, y Araújo podría integrarse ese mismo día o al siguiente para empezar a coger ritmo. La idea es que su regreso a la competición se produzca en enero, cuando el cuerpo técnico lo considere oportuno, con dos fechas en el horizonte: el derbi ante el Espanyol (3 de enero) y, sobre todo, la Supercopa en Arabia Saudí.
Su vuelta no solo refuerza el vestuario: también tiene impacto directo en la planificación del mercado. En el club priorizan recuperar efectivos y explorar opciones internas antes que fichar, y Araújo es visto como un “fichaje extra” para una defensa que necesita soluciones, más aún con la baja de Christensen. Si el uruguayo regresa “a tope”, el Barça ganará un central clave para el tramo decisivo del curso… y podrá respirar en enero.
- Decisión tomada con Mastantuono
- Daniel Lacalle, economista: 'Los salarios han subido un 17% pero la inflación...
- Ya no hay excusas en el City: refuerzo de lujo para Guardiola
- El Mónaco despeja las dudas con Ansu Fati
- El Espanyol protege a Joan García de cara al caliente derbi contra el Barça
- Pedri confiesa sus nuevos hábitos: 'Fue influencia de Ferran y me va muy bien
- Los tres refuerzos de Hansi Flick para enero: así está la enfermería del Barça
- Murillo, el central zurdo que ya intentó fichar Deco, vuelve a escena