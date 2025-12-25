Araujo reaparece disfrutando de la Navidad en Uruguay

Las navidades son tiempo para estar en familia, con tus seres queridos y para desconectar. Son muchos los jugadores del FC Barcelona que han decidido pasar sus vacaciones en su país de orígen. Un ejemplo es el caso de Raphinha quien se encuentra en Brasil disfrutando de estas fechas. Quien también ha decidido regresar a su tierra natal para pasar junto a sus familiares la Navidad es Ronald Araujo.

Araujo posa junto a su familia / @abioliivera

Durante este periodo, Araújo ha mantenido actividad física en solitario, alternando trabajo de gimnasio y entrenamientos individuales. Además, aprovechó para realizar un viaje espiritual a Israel, buscando calma y desconexión en un momento especialmente exigente a nivel emocional. El club y el futbolista gestionaron el proceso con máxima confidencialidad, esperando a que fuera el propio Araújo quien marcara los tiempos.

Ahora, el escenario cambia: el objetivo del futbolista es reincorporarse tras el parón navideño. El Barça vuelve al trabajo el 29 de diciembre, y Araújo podría integrarse ese mismo día o al siguiente para empezar a coger ritmo. La idea es que su regreso a la competición se produzca en enero, cuando el cuerpo técnico lo considere oportuno, con dos fechas en el horizonte: el derbi ante el Espanyol (3 de enero) y, sobre todo, la Supercopa en Arabia Saudí.

Araujo junto a su pareja en Uruguay / @abioliivera

Su vuelta no solo refuerza el vestuario: también tiene impacto directo en la planificación del mercado. En el club priorizan recuperar efectivos y explorar opciones internas antes que fichar, y Araújo es visto como un “fichaje extra” para una defensa que necesita soluciones, más aún con la baja de Christensen. Si el uruguayo regresa “a tope”, el Barça ganará un central clave para el tramo decisivo del curso… y podrá respirar en enero.