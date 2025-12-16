Martí Casas, posible recambio de Pablo Álvarez en el Barça

La sección de hockey patines del Barça empieza a dar ya pasos con vistas a la próxima temporada cuando apenas se han disputado unos meses de la presente. La primera de las decisiones ya está sobre la mesa y es la de la no continuidad de Pablo Álvarez.

Según informó este lunes el Barça, el veterano jugador argentino no continuará como azulgrana una vez finalice su contrato el próximo verano. Se pondrá fin así su segunda etapa en la entidad en la que ha acumulado un total de 12 temporadas. Un período en el que ha acumulado registros históricos como los 600 goles que registró recientemente en la OK Liga.

Si bien en este 2025 la plantilla apenas ha sufrido cambios respecto a la campaña pasada, más allá de la llegada de Ricard Ares al banquillo en sustitución de David Cáceres, para la 26/27 podrían llegar varias novedades a la plantilla. Confirmada la baja de Pablo Álvarez, el Barça ya trabaja en un recambio de garantías de cara al nuevo curso.

Entre los nombres que sonaban como futuribles estaba el del francés Carlo Di Benedetto, actual jugador del Porto de la potente liga portuguesa. El mayor de la conocida saga familiar, era una de las grandes apuestas del Barça, pero más allá del crack galo, la nueva pieza azulgrana podría llegar directamente desde la OK Liga.

Recambio de garantías

Según apuntaron algunas informaciones y pudo confirmar SPORT, el Barça tendría ya atado al jugador del Reus, Martí Casas. El mataronense de 30 años es un jugador de experiencia contrastada que afronta su tercera temporada como rojinegro. Al conjunto reusense llego tras una excepcional campaña en el Calafell, con 59 goles en 45 partidos que lo conviertieron en uno de los jugadores de referencia para llevar a su equipo hasta el título de la WSE Cup. Antes de eso había miltado durante tres temporadas en el el Forte dei Marmi de Italia.

La cercanía con la familia y el valor deportivo del Reus le hicieron rechazar ofertas suculentas de la liga portuguesa y mantenerse en la liga española donde es una de las grandes figuras. En su primera temporada en el conjunto tarraconense firmó 28 goles en 45 partidos además de ganar poco a poco peso dentro del equipo hasta convertirse en uno de los referentes.

El curso pasado fue el segundo máximo goleador de la fase regular de la OK Liga, con 29 dianas, además de otros ocho en el play-off por el título, solo por detrás del azulgrana Ignacio Alabart (14). Unos registros por los que fue designado MVP de la competición.