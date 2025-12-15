Pablo Álvarez dejará el Barça a final de temporada

Pablo Álvarez no seguirá en el FC Barcelona más allá del 30 de junio de 2026, fecha en la que finaliza su contrato. El delantero argentino cerrará así su segunda etapa en el club y pondrá punto final a una trayectoria de doce temporadas defendiendo la camiseta azulgrana.

Álvarez, de 39 años, llegó al Barça con 24 y se convirtió con el paso del tiempo en uno de los grandes referentes históricos de la sección de hockey. Su primera etapa se extendió entre 2011 y 2021, mientras que la segunda arrancó en 2024 y concluirá al término de esta temporada.

Apodado ‘Pablito’, su impacto goleador ha sido determinante desde el primer día. En su palmarés con el Barça figuran cuatro Bolas de Oro (pitxitxi), un MVP de la Copa del Rey en 2016 y un total de 34 títulos, una cifra que todavía podría aumentar antes de su despedida definitiva.

Con cifras de leyenda del hockey patines y en el Palau Blaugrana, el argentino suma 607 goles con la camiseta del Barça en todas las competiciones y más de 600 goles en la OK Liga: 431 con el Barça y 172 con el Deportivo Liceo.

Antes de vivir sus últimos meses de culé, Álvarez ha mandado una carta a la afición para despedirse:

"Queridos culés:

Aquí he vivido los mejores años de mi vida deportiva. He celebrado goles, muchos goles… más de 600 defendiendo este escudo tan grande.

He reído, he llorado y he compartido momentos inolvidables con muchos compañeros, tanto jugadores como miembros del staff, que con el tiempo se han convertido en amigos.

Aquí he visto crecer a mis hijos, Valu y Matu, que son las personas más importantes de mi vida, junto a mi mujer y mi familia.

También he ganado muchos títulos, pero, sobre todo, siempre os he sentido muy cerca.

Por eso quería anunciaros que en junio finaliza mi contrato y la próxima temporada no seguiré vistiendo los colores del Barça.

Todavía no sé qué pasará en el futuro, pero sí sé con total seguridad que todos los momentos vividos en este club habrán valido la pena.

El Palau siempre será mi casa. Siempre estaré agradecido por hacerme sentir como en casa y por todo el apoyo, especialmente a Sang Culé y a PBB Meritxell.

Mi deseo ahora mismo es disfrutar cada segundo al máximo, seguir marcando goles y ojalá podamos levantar juntos todos los títulos que aún nos quedan por luchar.

MUCHAS GRACIAS, OS QUIERO MUCHO, AFICIÓN".