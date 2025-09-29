Carlo Di Benedetto, el nuevo objetivo del Barça

La sección de hockey patines del Barça ha arrancado esta temporada una nueva etapa con Ricard Ares al frente de la plantilla, como sustituto de David Cáceres que cerró el curso pasado con el título liguero.

Más allá del cambio en los banquillos, la base de la plantilla se ha mantenido inalterable, con un total de diez jugadores para competir este curso, sin novedades más allá de la salida de Matías Pascual rumbo al Igualada. "Siempre depende mucho de alguna lesión que pueda aparecer. Si las lesiones nos respetan, con la ayuda de los jóvenes, yo creo que sí que tenemos una plantilla capacitada para estar en las competiciones al máximo nivel, con posiciones dobladas", explicó Ricard Ares en una entrevista reciente a SPORT.

Sin Joao Rodrigues y Pau Bargalló, el curso pasado fue Ignacio Alabart el que tomó el testigo el curso pasado. Aunque las lesiones lastraron al gallego durante algunos tramos del curso, acabó siendo la referencia del equipo y máximo goleador del play-off de la OK Liga, con 14 tantos. Pero más allá de Alabart, el nuevo proyecto de Ricard Ares tiene la ambición de incorporar a la plantilla otro jugador de referencia a nivel internacional.

El deseado por el nuevo técnico azulgrana, que firmó un contrato por cuatro temporadas (hasta julio de 2028), es el goleador francés, Carlo Di Benedetto. Se trata de un jugador al que conoce a la perfección, tras coincidir en la etapa de Ares como técnico del Porto.

Contrato hasta 2027

El galo tiene contrato con el club de la potente liga portuguesa hasta 2027 pero según apuntan algunos rumores, el Barça estaría dispuesto a hacer un esfuerzo para incorporar a la estrella internacional de cara al próximo curso. Una campaña en la que algunos jugadores como el veterano Pablo Álvarez cumplen contrato como jugadores azulgranas.

Carlo, el mayor de una conocida saga del hockey francés, tiene 29 años y el curso pasado fue el máximo goleador de la WSE Champions con siete goles. Junto a sus hermanos, Bruno y Roberto, es una de las referencias de la selección francesa.