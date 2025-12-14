Pablo Álvarez amplía su leyenda y afianza el liderato azulgrana

El Barça cerró el último partido de este 2025 con solvencia y una amplia goleada ante un Cerdanyola (7-0) que sigue aclimatándose a la competición tras su ascenso esta temproada. El argentino Pablo Álvarez lideró la ofensica con tres dianas que fueron secundadas por Sergi Llorca, Ignacio Alabart, Xavi Barroso y Ferran Font con un tanto cada uno. Una victoria redonda con la que los azulgranas se aseguran empezar 2026 como líder de la OKLiga.

Barça - Cerdanyola (OKLiga 14-12-2025) OkLiga BAR 7 0 CER Alineaciones Barça Carles Grau, Ignacio Alabart, Xavi Barroso y Sergi Llorca -cinco inicial- Marc Grau, Ferran Font, Eloi Cervera y Alex Ortigosa. Cerdanyola Gerard Pérez, Marc Vázquez, Marc Coy, Sergio Miras y Xavi Rovira -cinco inicial- Abel Moya, Guillermo De Moya, Nil Cordon y Noah Choblet

Un duelo para el que Ricard Ares no pudo contar con uno de sus jugadores más en forma, Sergi Aragonès, baja por una lesión en el adductor largo de la pierna izquieda que lo mantendrá fuera de juego durante al menos tres semanas. Una baja sensible que el técnico compensó con la entrada en la convocatoria del joven jugador del filial, Alex Ortigosa, que disfrutó de minutos sobre el parquet en un choque que se encarriló ya desde los primeros compases.

Con apenas dos minutos de juego, una combinación entre Ignacio Alabart y Pablo Álvarez acabó con un trallazo del argentino al fondo de la red. Poco después, en el 6', Sergi Llorca ampliaba la renta y dejaba ya completamento noqueado al conjunto vallesano. Los de Diego Mir apenas tuvieron presencia en ataque, mientras que el Barça se hacía con el control absoluto del partido.

Aún así, los visitantes lograron evitar el tercero hasta bien entrada la primera parte. Hasta el minuto 20, cuando la conexión entre los dos máximos goleadores del equipo, Barroso y Álvarez, acababa con un nuevo tanto del segundo.

Pablo Álvarez rendondea la goleada

En la reanudación, apenas cambió el guion y el cuarto azulgrana no tardó en llegar. Barroso no faltó a su cita con el gol y firmó el décimo en su cuenta particular en esta temporada de la OKLiga. Una forma de celebrar el galardón como MVP de la liga del mes de noviembre que le fue entregado en la previa del partido.

Con una amplia renta en el marcador, los de Ricard Ares bajaron las revoluciones aunque no el nivel de juego, con continuas llegadas de peligro. En una de ellas Ignacio Alabart se unió a la lista de goleadores de un partido que estaba ya sentenciado aunque no decidido. Todavía faltaban por llegar dos nuevas dianas, la de Ferran Font y la última de Pablo Álvarez para sellar su hat-trick e igualar con Barroso en la tabla de máximos goleadores azulgranas en la liga, ambos con 10. Era además el gol 603 de 'Pablito' en su historia en la OKLiga.

Con esta victoria el Barça se asegura acabar el año como colíder de la competición a la espera de lo que haga hoy (17.00 horas) el Igualada en su partido contra el Adiss Hockey Rivas. El próximo compromiso de los de Ricard Ares será ya el 4 de enero, en el Palau, precisamente contra el conjunto madrileño.