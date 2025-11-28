Pablo Álvarez agranda su leyenda con un póker y 600 goles en la OK Liga

Pablo Álvarez fue el gran protagonista en la sonora goleada del Barça este viernes frente al AITEX PAS Alcoi (10-1) que permite a los azulgranas asaltar la primera plaza en solitario de la OK Liga con 25 puntos y obligar al Igualada Rigat a ganar este sábado en Cerdanyola por siete goles si quiere recuperar el mando.

Barça - AITEX PAS Alcoi (hockey patines, OK Liga), 28/11/2025 OK LIGA BAR 10 1 ALC Alineaciones BARÇA, 10 (3+7): Sergio Fernández (p.), Ignacio Alabart (1), Xavi Barroso (1p.), Marc Grau (2), Eloi Cervera -cinco inicial-, Sergi Llorca, Pablo Álvarez (4), Ferran Font (2) y Sergi Aragonès. AITEX PAS ALCOI, 1 (1+0): Joan Oltra (p.), Joan Pascual (1), Gonzalo Pérez, Manel Hernández, Franco Ceschin -cinco inicial-, Álvaro Hernández, Agustín Domínguez, Iago Vázquez y Biel Autet.

A sus 39 años, el argentino completó su mejor partido de la temporada con un 'póker' que le permite romper una sequía de más de un mes y, lo que es más importante, elevar a 600 históricos tantos su cifra en la OK Liga en un hito extraordinario que sigue alimentando con la voracidad propia de un debutante.

El sanjuanense ya había celebrado 600 goles como azulgrana en todas las competiciones y llevaba 596 en la OK Liga desde que marcó en la victoria en la pista del Reus Deportiu Brasilia (2-4) el pasado 18 de octubre. Ante un rival sin su portero titular Marc Grau 'Guiri' ni su entrenador Lorenzo Pastor (problemas personales), 'Pablito' entendió que era su día.

El Barça fue un vendaval en la segunda parte / DANI BARBEITO

Al Barça le costó abrir la lata e incluso tuvo que aguantar una inferioridad por la primera azul a Sergi Llorca en el 9'. La defensa superó este primer contratiempo y Pablo Álvarez abrió el marcador en el 14' con un remate 'marca de la casa' al que respondió el exblaugrana Joan Pascual justo después de que los locales recuperasen al cuarto jugador de pista tras una inexplicable azul a Llorca.

'Pablito' firmó el 2-1 tan solo 45 segundos después de la igualada visitante y Ferran Font calmó las aguas antes del descanso (3-1). Por entonces nada hacía presagiar una 'paliza' ni el nuevo récord de un jugador que cumplirá 40 años en septiembre de 2026.

A los 11 segundos de la reanudación firmó el 4-1 en su tercer gol de la noche (599 en su historia liguera) y Barroso hizo el 5-1 de penalti. Ahí las tarjetas azules fueron letales para el cuadro visitante, ya que los dos minutos de inferioridad por la que vio Joan Pascual permitieron marcar primero a Ferran Font y después a Marc Grau (esta temporada no se recupera al excluido si hay gol).

Pablo Álvarez y Ferran Font celebran un gol / DANI BARBEITO

Con 7-1 la vio Gonzalo Pérez y repitió Marc Grau para el equipo que dirige Ricard Ares. A las órdenes de su segundo entrenador, Pelayo Sanz, el PAS Alcoi había desaparecido de la pista e Ignacio Alabart añadió a sus dos asistencias el 9-1 para irse a siete 'dianas' liguera más seis pases de gol (Xavi Barroso y Ferran Font suman ocho cada uno).

Sin embargo, la fiesta no era completa y ahí emergió por cuarta vez Pablo Álvarez para poner el broche al partido con el 10-1 a tres minutos del final, situarse a uno de los citados máximos realizadores del equipo e irse a 600 en la OK Liga. Todo el hockey rodado debe quitarse el sombrero antes este emblema del deporte. ¿Hasta dónde llegará?