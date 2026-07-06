Oficial: Martí Casas, nuevo fichaje para el Barça

Tras una temporada con un final muy decepcionante, el FC Barcelona de hockey patines busca reforzarse en el mercado de fichajes para poder volver a optar a todos los títulos. Si bien la participación en Champions fue ilusionante, el caer ante el Porto en la final, sumado a la gran decepción en semifinales de Liga ante Igualada en un quinto partido disputado en Blanes, llevan a la sección a realizar cambios, de cara a recuperar la histórica competitividad.

En este sentido, Martí Casas ha sido anunciado por el club azulgrana de manera oficial, pues la institución catalana ve en él al reemplazo del veterano jugador argentino Pablo Álvarez, quien se desvinculará del Barça tras 12 temporadas. El interés culer por Martí Casas, hasta ahora jugador del Reus, era firme desde hace algún tiempo y se apalabró su llegada en diciembre, tal como adelantó SPORT.

El MVP de la 'OK Liga' hace dos temporadas

El Barça ha anunciado en su comunicado oficial que "Martí Casas es nuevo jugador del Barça. El delantero de Mataró, de 30 años, se incorpora al FC Barcelona procedente del Reus Deportiu y firmará un contrato por tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029". Además, el escrito azulgrana explica que el jugador "ya ha pasado reconocimiento médico en el Hospital de Barcelona", así como facilita las primeras declaraciones de Casas como azulgrana: "Para un culé desde nacimiento, creo que es el sueño de cualquier niño. Mi objetivo es defender los colores con la máxima responsabilidad”.

El conjunto culer se refuerza con un goleador intachable, prueba de ello es que en la campaña 24/25 logró ser el segundo máximo goleador de la fase regular de la OK Liga, con 29 goles. Por si no fuera suficiente, anotó ocho goles más en el play-off por el título, y gracias a estos registros fue designado MVP de la competición.