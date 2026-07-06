Los Mundialistas del Barça que llegarán antes a la pretemporada

Hansi Flick tendrá que gestionar una pretemporada marcada por el Mundial. Cuando arrancó el torneo, el Barça tenía 14 representantes, una circunstancia que hará que los entrenamientos comiencen con pocos jugadores del primer equipo. El técnico alemán aprovechará para observar de cerca el nivel de algunas de las grandes promesas de la cantera durante estas primeras semanas.

La pretemporada arrancará el 13 de julio y el primer amistoso está previsto para el 24 de julio ante el Europa, a puerta cerrada. Una vez termine la primera etapa de entrenamientos, el Barça realizará el stage en Inglaterra del 27 de julio al 3 de agosto. Flick tiene un ojo puesto en el Mundial para ver qué jugadores mundialistas se incorporan antes a la pretemporada.

Tras la eliminación de Brasil, que cayó ante la Noruega de Haaland, ya son tres los representantes del Barça que se han despedido del torneo: Raphinha, De Jong y Araujo. Todos los azulgranas que participan en el Mundial disponen de tres semanas de vacaciones.

Araújo fue el primero en caer, eliminado el sábado 27 de junio, por lo que no debería incorporarse a los entrenamientos como mínimo hasta el 18 de julio, que cae en sábado, aunque no se puede descartar que lo haga más tarde, o incluso que el propio futbolista decida incorporarse antes de lo previsto tras haber estado inédito en el Mundial por una lesión muscular.

De Jong, por su parte, cayó eliminado con Países Bajos ante Marruecos el 30 de junio en dieciseisavos. En su caso, debería incorporarse alrededor del 22 de julio. Frenkie jugó los dos últimos encuentros del Mundial con molestias en la rodilla, pero se espera que esté totalmente recuperado para el inicio de la pretemporada azulgrana.

Raphinha ha sido el último azulgrana en despedirse del Mundial. El brasileño no participó en la derrota ante Noruega ayer domingo y debería sumarse a los entrenamientos del Barça alrededor del 27 de julio, coincidiendo con el comienzo del stage en Inglaterra. El Barça, de momento, tiene confirmado un encuentro el viernes 31 de julio contra el Birmingham.

Gavi celebra un gol de Oyarzabal / Lavandeira Jr / EFE

La representación azulgrana

La representación azulgrana que todavía sigue en el Mundial la forman Joan Garcia, Eric Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Dani Olmo, Gavi, Lamine Yamal y Ferran Torres con España; Hamza Abdelkarim con Egipto; Jules Kounde con Francia; y Anthony Gordon con Inglaterra.

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En estos momentos, para el inicio de los entrenamientos del 13 de julio, se espera la presencia de nueve jugadores del primer equipo: Ter Stegen, Szczęsny, Balde, Christensen, Gerard Martín, Héctor Fort, Casadó, Bernal y Bardghji. A ellos se unirá Fermín una vez esté totalmente recuperado de la lesión que le apartó de la cita mundialista. Sin embargo, varios de estos futbolistas tienen el asterisco de un posible cambio de aires: el caso más evidente es el de Ter Stegen, cuya cesión al Ajax se espera que se cierre en los próximos días. Casadó y Roony son los otros futbolistas con más opciones de salida.