El lío del Palau 'echa' al hockey para el quinto y decisivo partido

La complicada logística en el Palau Blaugrana ha dejado a la sección de hockey sin el factor pista para el quinto y decisivo partido de la eliminatoria de semifinales contra el Igualada.

El duelo, que debe disputarse este martes, coincide en tiempo con el primer encuentro del play-off de semifinales de la Liga Endesa entre Barça y La Laguna Tenerife, previsto para las 20.00 horas, mientras que el partido de hockey debía comenzar a las 19.00 horas.

La semifinal de baloncesto llega casi de forma inesperada, tras la eliminación del Real Madrid. De haber ganado su serie, los blancos contaban con el factor pista respecto al Barça, por lo que la eliminatoria hubiera comenzado en el feudo madrileño. La victoria de Tenerife cambió el escenario, metiendo en escena el Palau Blaugrana.

Pocas opciones: el partido se jugará en Blanes

Esa circunstancia deja al Barça de hockey sin espacio físico y sin mucha capacidad de movimiento, teniendo en cuenta que la serie final de la OKLiga arranca este viernes en Riazor. De esta manera, la opción de pasar el quinto partido entre Barça e Igualada al miércoles queda descartada, al haber poco tiempo entre el final de la eliminatoria y el inicio de la final.

La otra opción, confirmada por el propio club, pasaba por definir la eliminatoria fuera del Palau, con lo que el Barça perdería el factor pista que le otorgaba su segunda posición en la fase regular de la OK Liga y esta ha sido la elegida. El partido se jugará finalmente en Blanes.

"El duelo entre el Barça y el Igualada Rigat HC, correspondiente al quinto y definitivo partido de las semifinales de la OK Liga, se disputará este martes 9 de junio (19.00 horas) en la pista blava de la Ciutat Esportiva Blanes. La coincidencia con el primer partido de la semifinal de la Liga Endesa entre el Barça y La Laguna Tenerife impide que logísticamente se pueda acoger los dos enfrentamientos en el Palau Blaugrana", dice el Barça en un comunicado.

"El FC Barcelona se ha puesto en contacto con las partes implicadas para tratar de revertir este hecho y trasladar el partido al próximo miércoles. Desde el club se quiere agradecer la predisposición por parte de la televisión con derechos (TV3) y el equipo rival, el Igualada Rigat HC, que han hecho todo lo posible para que así fuera. Ahora bien, la imposibilidad de la RFEP de retrasar el inicio de la final de la competición, prevista para el próximo viernes 12 de junio en La Coruña, ha obligado al club a buscar una alternativa excepcional", añade el club.

Finalmente, "desde el club también se quiere agradecer enormemente la predisposición por parte del Ayuntamiento de Blanes y el Club Patí Blanes Atlètic, que han ofrecido una solución rápida y nos han abierto las puertas de sus instalaciones para poder disputar el enfrentamiento tal y como estaba establecido inicialmente".

Serie igualada

Los de Ricard Ares se impusieron por un claro 4-1 en el encuentro inicial en el Palau, mientras que los de Marc Muntané se llevaron la victoria en el siguiente (1-3) para enviar la eliminatoria a Les Comes. En el tercer partido, ya en el feudo igualadino, el Barça volvió a sumar una victoria (1-2), pero los locales se hicieron fuertes en el cuarto para ganar por 2-1 y enviar la seria al quinto partido.

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Por su parte, el Liceo, ganador de la fase regular, solventó su ronda de semifinales por la vía rápida, eliminó al Calafell en tres partidos y ya espera rival para la final que arrancará en tierras gallegas este viernes.