El 'destierro' del Barça acabó con eliminación... ¿Qué tal los nuevos Palaus?

El Igualada tumba al Barça y pone la directa a la final de la OK Liga / @esport3

¿Qué pensarán ahora Ricard Ares y sus jugadores? Tras una espectacular remontada que le permitió rozar la primera plaza en la fase regular de la OK Liga, el Barça acabó segundo y se aseguró el factor pista en las semifinales. Eso sería si jugasen en un club normal, con una pista disponible al menos para los partidos decisivos.

Sin embargo, la derrota en Les Comes en el cuarto partido contra el Igualada Rigat obligaba a jugar este martes el quinto y definitivo partido en el Palau. De forma paralela, la remontada del baloncesto en la serie de cuartos y la derrota del Real Madrid contra el La Laguna Tenerife dio ventaja de pista a los de Xavi Pascual en cuartos de final, con el primer partido este martes a las 21.00 horas.

Desde el club se trabajó a contrarreloj para conseguir que el quinto partido pudiese disputarse en el Palau este miércoles, aunque ello suponía tener un día menos de descanso en la final ante un Liceo que se clasificó el domingo por tres victorias a una. La opción del Camp de Ferro no era posible por motivos televisivos (entre otros) y el FC Barcelona tuvo que emitir un duro comunicado.

El quinto partido se jugaría este martes en Blanes. Y claro, con mayoría absoluta en las gradas de la afición arlequinada. La imagen plana de los últimos partidos de los de Ricard Ares se ha repetido y los de Joan Muntané se han impuesto por 1-2, un resultado que les da el billete para la final de la OK Liga que disputarán antes los coruñeses, que partirán como favoritos.

No es de recibo que el Barça tenga tantas secciones profesionales si no hay pistas disponibles. Además, llueve sobre mojado con el hockey, que sigue siendo el patito feo de las secciones y cada vez se parece más a una sección amateur. ¿Será el objetivo de la Junta de Joan Laporta? Por sus actos lo conoceréis. Desde hace bastante tiempo, las cosas no se hacen bien ni deportivamente ni, sobre todo, económicamente.

¿Entienden por qué hacen falta dos Palaus? El flamante de 15.000 espectadores sigue in albis a la espera de una ampliación del crédito, el segundo Palau parece que tardará aún más en construirse y ello obligará a mantener el nuevo. Hace dos años, el hockey tuvo que jugar el segundo partido de semis en Reus al no tener el Palau y ahora ha caído eliminado en Blanes.

Marc Grau no vio puerta en Blanes / FCB

¿Tendrán en cuenta esto los directivos cuando evalúen la temporada de Ricard Ares? ¿Podrán mirar a los ojos de los jugadores y a los del técnico? ¿Dirá algo la afición del Palau o seguirá anestesiada? Aunque claro, aquí hay que dar la razón a Joan Laporta. ¿De cuántos aficionados estamos hablando? ¿En cuántos partidos se han superado los 1.000 espectadores? Blanes parecía Les Comes este martes.

Y un consejo... ¡Rejuvenezcan el equipo y fichen a Biel Llanes! Con tan solo 19 años, el campeón universal sub'19 con la selección española ha sido decisivo en estos play-offs en una nueva muestra de que está llamado a convertirse en una estrella. Si no, acabará incorporándolo el Liceo, como hizo con Saavedra. Y después vendrán los lamentos. Aquí no valen las medias tintas. ¡Apuesten por el hockey u olvídense de él!