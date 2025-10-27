"Se habla mucho de Lamine y no de otro jugador implicado en pornografia infantil"

Después de un Clásico marcado desde la previa por las declaraciones de Lamine Yamal respecto al Real Madrid, Martí Perarnau, autor de la biografía de Josep Guardiola entre otros libros, repasa la polémica generada por las palabras del canterano en comparación a casos mucho más graves.

En la Kings League de Gerard Piqué, Lamine Yamal comparó a Porcinos (equipo de Ibai Llanos) con el Real Madrid: "Roban, se quejan...", afirmó en tono bromista en referencia a Porcinos tras compararlo con el conjunto blanco. Posteriormente, en una conversación amistosa con el streamer Ibai Llanos, recordó su gol en el Bernabéu la temporada pasada y, preguntado por el creador de contenido, no descartó que el gran choque del fútbol español pudiera volver a terminar 0-4.

A raíz de estas declaraciones, Dani Carvajal, Thibaut Courtois y Vinicius Jr aprovecharon la victoria merengue para recriminarle sus palabras, en unas actitudes hostiles que provocaron la tangana final.

Lamine Yamal responde a los jugadores del Real Madrid durante la tangana / Valentí Enrich

"Lamine no es un jugador implicado en un caso de pornografía infantil"

Martí Perarnau, después de la desmesurada reacción en el mundo del fútbol sobre las declaraciones de Lamine Yamal, expresa su parecer: "El comportamiento de Lamine ha generado mucho ruido en Madrid y en Barcelona y me parece un exceso, no estamos hablando de alguien implicado en un caso de pornografía infantil, de ese no se habla", expone en 'RAC 1' en una clara referencia a la situación de Raúl Asencio en el club merengue y la doble vara de medir para un equipo y para otro.

Además, Perarnau lamenta que de lo que se hable sea de un "chico de 18 años que ha hecho unas declaraciones 'pasaditas' antes del partido" o de las celebraciones que el campeón de Europa con España puede hacer, "se pone una corona y se habla de ello, y no de celebraciones de jugadores que celebran amenazando con cortar el cuello a otros", añade sobre las continuas críticas al canterano culer comparando sus celebraciones con las de Rüdiger la pasada temporada en el Metropolitano. Para finalizar con lo extradeportivo, señala que hay "una diferencia de análisis respecto a cosas muchísimo más graves".

Lamine Yamal se pone la corona tras marcar en Vallecas / DANI BARBEITO

"A nivel de juego está sufriendo las secuelas de la pubalgia"

Preguntado por el nivel futbolístico del actual 'Balón de Plata', Perarnau expone que su bajón futbolístico es debido a "las secuelas de una lesión muy fastidiosa para los futbolistas como es la pubalgia", motivo por el que no está rindiendo al nivel que "nos tiene acostumbrados". Sin embargo, el periodista no tiene ninguna duda de que más pronto que tarde veremos a "un Lamine esplendoroso".