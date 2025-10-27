Raúl Asencio se acuerda de Lamine Yamal tras ganar el Clásico con una indirecta por Instagram

El primer Clásico de la temporada se saldó con una clara victoria para el Real Madrid tras dominar prácticamente todo el partido a un Barça sin respuestas que se cogía a la magia de un Lamine Yamal mermado físicamente de forma evidente.

Los blancos celebraron el triunfo sobre el césped del Bernabéu alentados por sentir el sabor del éxito tras 18 meses de sequía donde todos los enfrentamientos entre los dos gigantes del fútbol español fueron para el bando azulgrana, incluída una final.

Lamine Yamal responde a los jugadores del Real Madrid durante la tangana / Valentí Enrich

Las reacciones a la victoria madridista no tardaron en dejarse notar en las redes sociales. Algunos se fijaron en el resultado, otros en la reacción de Vini al ser sustituído, otra vez, y otros prefirieron poner la lupa en la polémica por las palabras de Lamine Yamal previas al choque, igual que ocurrió en el mismo campo con Carvajal o Courtois, quienes le fueron a buscar en la 'tangana' final.

Quien también quiso decir la suya al respecto fue el canterano de La Fábrica, Raúl Asencio, que no disputó un solo minuto.

Tras el pitido final y una vez se calmaron los ánimos el de Las Palmas de Gran Canaria publicó un mensaje en las Historias de su Instagram que muchos entendieron que iban para el joven extremo del FC Barcelona y emblema de la selección española.

Historia de Instagram de Raúl Asencio tras el Clásico. / Instagram

Junto a una imagen suya, Asencio escribió cuatro emoticonos de una persona hablando sin más texto ninguno, algo que podría referirse a Lamine y sus declaraciones en la Kings League en las que aseguraba que el Real Madrid robaba y que el Barça superaría a los blancos como ya hiciera en las cuatro ocasiones de la temporada pasada.

Ya durante el pique final se vio al canterano muy activo y nervioso desde el banquillo, siendo uno de los que más evidenciaba la tensión entre madridistas y azulgranas.

Asencio ha disputado cinco partidos esta temporada con dos titularidades. Durante sus participaciones el Madrid solamente ha dejado una portería a cero y el defensa ha recibido una tarjeta amarilla en lo que va de liga.