Carvajal encendió la chispa de la tangana final del clásico

El clásico Real Madrid - Barça del Santiago Bernabéu acabó con una tangana monumental entre los jugadores de ambos equipos. Si la tensión fue subiendo dentro del terreno de juego conforme pasaban los minutos, cuando el colegiado Soto Grado pitó el final del encuentro se sucedieron los acontecimientos que obligaron a intervenir incluso a la Policia Nacional después de que Dani Carvajal, el capitán madridista, enecndiera la chispa.

La entrada de Pedri sobre Tchouameni, que supuso la expulsión del tinerfeño, fue prácticamente la última jugada del encuentro. El colegiado señaló el final del encuentro y rápidamente Carvajal se dirigió a Lamine Yamal para echarle en cara, con palabras y gestos, sus declaraciones de los últimos días previos al clásico.

Inmediatamente, los jugadores y los banquillos se enzarzaron en un cruce de gritos y empujones; algunos, para intentar poner paz, como fue el caso de Frenkie de Jong o Camavinga, y una mayoría de jugadores, e incluso dos veteranos que esta vez no pudieron jugar, como Rüdiger y Raphinha, que estaban en la grada y bajaron para intentar que sus compañeros no acabaran a golpes.

Especialmente activo estuvo el veterano delegado del Barça, Carlso Naval, poniendo paz y pidiendo cabeza a todos los futbolistas. Y también, los técnicos Xabi Alonso y Marcus Sorg consiguieron poner calma.

En cambio, otros como Courtois y especialmente Carvajal o Vinicius, que ya había protagonizado un gesto lamentable hacia su entrenador y su club protestando de manera ostentosa por su sustitución, se sumaron a la 'fiesta' buscando a Lamine Yamal y haciéndole de nuevo los gestos de que había hablado demasiado. El brasileño, después, intentó encararse con un sorprendido De Jong que en todo momento había estado poniendo cordura.

El jugador azulgrana contestó a todos los del Real Madrid que se le habían encarado citándolos en los vestuarios, mientras se podía ver a los integrantes de ambos staff técnicos y a las fuerzas de seguridad intentar poner paz. Aparentemente, el colegiado del árbitro y sus asistentes tomaban nota de la trifulca...