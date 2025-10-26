Ibai Llanos asume parte de culpa en el lío con Lamine Yamal en el clásico

"La que se ha liado en el clásico y la que se ha liado en el mundo con lo que dijo Lamine Yamal creo que en parte es culpa mía". Así de contundente se mostró Ibai Llanos tras ver la tangana final en el Real Madrid - Barça de LaLiga 2025/26.

Más allá del triunfo merengue por la mínima, el delantero del Barça se convirtió en el centro del foco durante todo el encuentro y al final del mismo los jugadores madridistas, con su capitán Dani Carvajal al frente, se lanzaron sobre el joven talento blaugrana para echarle en cara sus palabras. El resultado, una tangana sobre el verde del Santiago Bernabéu con Lamine como objetivo.

Ibai Llanos, el famoso creador de contenidos y youtuber, recordó que tanto él como Lamine Yamal poseen un equipo en la Kings League y que fue él quien animó al delantero de Rocafonda a acudir a la cita en la que se enfrentaban ambos equipos para dar más lustre al evento y pasar un buen rato. Poco podía imaginar las consecuencias...

En un tono distendido, Lamine entró a las preguntas de Ibai contestando con ironía y haciendo referencial al Real Madrid que levantaron ampollas en el conjunto blanco y su entorno en el mismo momento en el que las palabras del delantero del Barça recorrían las redes sociales.

Ibai Llanos se lamentaba este domingo por la noche porque su intención había sido "pasarlo bien" sin ser consciente de que las palabras de Lamine Yamal podían ser malinterpretadas al sacarlas del contexto en el que se habían pronunciado. Este es el video de Ibai en el que se disculpaba por la parte que le pudiera tocar como detonante de la tangana de Chamartín: