Jorge Valdano carga duramente contra Vinicius tras su enfado en el Clásico: "Se le sale la cadena"

El Real Madrid rompió la mala racha frente al Barcelona en el primer El Clásico de la temporada. Los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham dieron la victoria al club blanco, que se escapa en la clasificación y ya suma cinco puntos de ventaja sobre su gran rival.

El partido empezó con varias decisiones arbitrales que provocaron tensión desde los primeros minutos. Además, cuando quedaban solo unos segundos para el final, varios jugadores se enzarzaron en el terreno de juego tras la expulsión de Pedri por doble amarilla.

Otra de las polémicas del encuentro fue el enfado de Vinicius al ser sustituido por Rodrygo en el minuto 72. Al brasileño no le gustó nada la decisión y se marchó al vestuario sin dirigirle la palabra a Xabi Alonso.

Más tarde, el jugador volvió al banquillo, pero las cámaras de DAZN registraron sus palabras: "¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster! Siempre yo. Me voy del equipo. Me voy, mejor me voy". Además, también soltó otras expresiones de enfado como "¡a tomar por culo!".

No es la primera vez que Vinicius muestra su frustración con el técnico, ya que en otras ocasiones ha protagonizado escenas similares. Tras el partido, Jorge Valdano declaró en Movistar Plus+ que el futbolista "pierde el control. Se le sale la cadena, hace gestos... Parece absolutamente incontrolable, y hasta se va al vestuario y ni siquiera se queda en el banquillo".

El exjugador del Real Madrid añadió que no sabe si alguien habla con el brasileño en el vestuario: "En todo caso, si hablan con él y lo convencen, o si él revisa su actitud y vuelve al banquillo en son de paz. Es su manera de decir 'perdónenme, se me salió la cadena'".

''Vinicius pierde el control. Se le sale la cadena''.



Sin embargo, Valdano aseguró que "lo que ocurre es que una vez que termina el partido, se le sale otra vez la cadena, esta vez en contra de Lamine. Hay un elemento de descontrol que está afectándolo".

El analista añadió que Vinicius estaba jugando muy bien y que había hecho un buen partido: "Se sentía cómodo físicamente, se le veía muy fuerte y no entendía el cambio porque estaba convencido de que tenía en sus pies la posibilidad de desequilibrar el partido aún más".