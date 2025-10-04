Ardèvol: "Lo de Lamine Yamal no se cura en una semana"

Lamine Yamal sufre una pubalgia, que el doctor Jordi Ardèvol, dieciséis años ejerciendo en el Barça, concreta en conversación con SPORT que no se trata de "una única lesión, sino un conjunto de dolencias que producen dolor en la región púbica". El galeno entiende que el cuadro médico del blaugrana apunta a la acumulación de minutos, es decir, una sobrecarga que aparece "especialmente en jugadores jóvenes".

Luis de la Fuente y Lamine Yamal. / Marcel Engelbrecht / firo sportphoto / DPPI

En ese sentido, Ardèvol ofrece un dato revelador: "Jugó el 89% de los partidos la temporada pasada y tuvo pocos días de descanso", algo que considera excesivo para un futbolista tan joven, teniendo en cuenta, además, el nivel físico que requiere competir en un equipo como el Barça: "Si es realmente por sobrecarga, no tiene ninguna explicación que un jugador tan joven siga acumulando minutos”, señala.

La edad, pese a ello, es importante no por un tema físico, explica, sino, sobre todo, porque entender cuál es el problema suele ser más complicado: "El veterano se conoce mejor, identifica sus molestias y avisa a tiempo; los jóvenes todavía están formando su esquema corporal y no siempre transmiten las señales de alarma. Escuchar el cuerpo es clave para no cronificar la lesión”, apunta.

¿Cómo se cura?

Ardèvol descarta, en un caso así, la vía quirúrjica, pero recuerda que históricamente muchos futbolistas han necesitado cirugía para superar la pubalgia. Fue el caso, por ejemplo, de Xabi Alonso, que fue intervenido y tardó entre tres y cuatro meses en recuperarse: “Hoy en día, las operaciones son mucho menos frecuentes. El tratamiento rehabilitador es el estándar: descargar la tendinitis, reequilibrar aductores y abdominales y, si procede, tratar la osteítis púbica", según el caso.

Lamine Yamal, durante el partido ante el PSG / Valentí Enrich

Por ello, Ardèvol no es partidario de, como ocurrió durante la concentración de la selección española en el parón del mes de septiembre, usar antiinflamatorios o infiltraciones, que nunca deberían ser la base del tratamiento: “La prioridad es el reposo y la fisioterapia. Si paras a tiempo, en tres o cuatro semanas puedes estar, no se cura en una semana. Hay que curarlo completamente. Detenerse ahora es la mejor manera de evitar problemas crónicos en el futuro”, concluye.

Periodo de recuperación

En cuanto al tiempo que Lamine Yamal debería estar de baja para superar su pubalgia, el galeno aclara que “lo habitual en un adolescente que para a tiempo es de tres o cuatro semanas. Menos de un mes rara vez basta". Y avisa de que "si no se trata adecuadamente, podría derivar en una pubalgia de veteranos, con cambios degenerativos que complican la recuperación”. Es decir, el canterano debe parar para desinflamar la zona completamente para evitar recaídas que podrían provocar una cronificación.