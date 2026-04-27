El talento zurdo polaco que el Barça ya tiene fichado

El futuro de Robert Lewandowski parece que se encamina lejos de Barcelona pero la colonia polaca en el Barça no decrecerá. Además de Ewa Pajor y otras jugadores nacidas en Polonia que militan en el fútbol base femenino, los hermanos Michal y Milosz Zuk son hasta ahora los grandes representantes de Polonia en La Masia. Ambos nacieron en Blanes pero sus raíces son del país de Lewandowski y Szczesny.

El siguiente en abanderar la relación Polonia-Barça será Kajetan Pawel Goral. Este jugador polaco de 12 años se incorporará al fútbol formativo blaugrana según confirmó Carles Aguilar en sus redes sociales.

Sport ha podido confirmar que este mediapunta zurdo, muy técnico y goleador, se sumará a la ya de por sí prometedora generación que lideran Pedrito Juárez, Hugo Galdeano y Destiny Ejiofor.

Hace cuatro meses ya nos hicimos eco de una información que avanzaba FutValley, a través de sus redes sociales. Entonces explicamos que el Barça había invitado a este joven futbolista polaco formado en la Escuela de Fútbol Staniatki a entrenar en La Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Kajo, así se hace llamar en Instagram, había participado en un campus del Espanyol pero su sueño era vestirse de blaugrana.

Kajetan Goral es un prometedor talento polaco / Instagram

La familia Goral se mudó recientemente a Cataluña y el pequeño Kajetan se unió al Mercantil, donde en el 2025 había jugado nueve partidos oficiales con ocho goles a sus espaldas.

Las cifras, cuatro meses después, se han multiplicado y este prodigioso zurdo ha marcado 23 goles en los 24 partidos oficiales que hasta ahora ha completado con el conjunto vallesano.

Kajo y su equipo tienen por delante tres jornadas de liga para aspirar a proclamarse campeones. Actualmente ocupan la segunda posición del gripo tercero de la Preferente Sub-13 a cuatro puntos del líder, el Gimnàstic Manresa.

Kajetan Goral juega en el Mercantil / INSTAGRAM

Kajetan Goral es uno de los máximos goleadores del Sub-12 del Mercantil que cuenta con Tiago Rodríguez como el máximo anotador del equipo que dirige Lucas Gonzalo. Kajo tiene gol pero destaca especialmente por su exquisita zurda.

“Kajetan recibió una invitación para entrenar con el FC Barcelona, considerado la mejor academia de fútbol del mundo. Es el resultado de años de trabajo, pasión, sacrificios y fe en el proceso”, Así informaban en Futvalley de una ilusión que ahora se ha convertido en realidad.

La generación del 2014 es una de las más prometedoras de La Masia. Además de los citados Destiny, Galdeano o Pedrito jugadores como Marc Ribera, Marco Mollica, Joel Cabanes o Arç Martínez. Kajetan ha destacado en el fútbol-7 y su próximo reto es asentarse en el fútbol-11 en un equipo blaugrana en el que no le faltará competencia.

Kajetan Goral es una perla polaca de mucho futuro / Instagram

Kajetan Pawel Goral llamó la atención de clubs importantes como el Espanyol o el Villarreal pero tras destacar en sus primeros meses en Catalunya en un torneo de Cambrils.

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Tras ser el MVP de este torneo, el Barça se avanzó y logró captarlo para que desarrolle su inmenso talento en la mejor cantera del planeta.