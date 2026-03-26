Hugo Galdeano enamora y el Barça se clasifica para cuartos de LaLiga Futures

El combinado de Pol Combellé, por ahora, cuenta sus partidos por victorias en este Mundial FC Futures y puede decir con la boca llena que estará en cuartos de final. Después de vencer a Shangai Port y Valencia en el día de ayer, los azulgranas afrontaban este partido contra el Villarreal como un último paso para sellar la clasificación a cuartos de final. Eso hicieron. Ponerse el mono de trabajar cuando el partido lo demandaba y ser letal en el momento preciso.

Barça U12 hace su grito en piña antes del partido / LALIGA

Los groguets llegaban necesitados de sumar algo positivo en este partido y se mostraron muy ordenados sin balón, lo que hizo que a los culés les costase generar algo de peligro cuando llegaban arriba. Una primera parte con más ocasiones para el submarino amarillo obligó a Teo a intervenir hasta en tres ocasiones. Esto fue lo más interesante de una primera parte trabada que se marchó 0-0 al descanso.

HUGUITO GALDEANO, UN DESATASCADOR DE ORO

El Barça intentó tirar de genialidad: asociaciones en espacios pequeños, disparos lejanos o buscar gente liberada de marca con metros para encarar parecía la manera más eficiente para ponerse por delante. En el minuto 18, el travesaño evitó que el central Arnau pusiese al equipo por delante tras un disparo seco de falta desde la frontal del área.

Hugo Galdeano celebra uno de los goles del Barça / LALIGA

A raíz de ello el Barça se creció y Huguito Galdeano rompió la igualdad. Primero con un gol que arrancaba con un cañito que ponía de pie a toda la grada y finalizaba en la ralla de gol, y después asitiendo a Destiny al espacio para que hiciera lo que mejor se le da, mandarla para dentro. Dos puñaladas en apenas un minuto.

Mañana a las 18:30h cerrarán la fase de grupos ante el RCD Espanyol, — otro coco del torneo que está dejando grandes sensaciones sobre el verde — en un partido que pese a estar ya clasificado, siempre supone un exceso de motivación en el que, además, la victoria supondría matemáticamente pasar como primero de grupo.