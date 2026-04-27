Pajor, gol y mensaje: instinto, cifras… y una dedicatoria especial

El Barça no tuvo su noche más fluida en Múnich. Le costó generar, le faltó ritmo y agresividad en los metros finales y no fue tan eficaz como en otras ocasiones. Pero ahí aparece el valor diferencial de tener una ‘9’ como Ewa Pajor: cuando el equipo no brilla, ella aparece. Y marca.

En el minuto 8, la delantera polaca adelantó al Barça, que había empezado muy bien, con un gol que resume perfectamente lo que es. Jugada colectiva de mucho nivel, pase magistral de Patri, centro lateral de Brugts y una definición exquisita, nada sencilla, de Pajor. Gol de ‘killer’ absoluta. De esas que convierten en oro casi cualquier balón en el área.

Porque Pajor siempre está donde tiene que estar. Es instinto, pero también trabajo. Un olfato que nació hace años y que ha ido perfeccionando con el tiempo. Así lo explicaba en SPORT en enero: “Cuando me paro a pensarlo ahora, creo que ese instinto viene de cuando era una niña. En mi pueblo construimos una portería contra una pared y pasábamos horas jugando. Centraban, yo chutaba… y lo repetíamos una y otra vez. Creo que ahí nació ese olfato”.

Pichichi de la Champions junto a Russo

Su gol en el Allianz no solo abrió el partido, también la sitúa en lo más alto de la Champions. Con ocho tantos, iguala a Alessia Russo como máxima goleadora de esta edición. Por detrás aparecen Pernille Harder, con siete, y Alexia Putellas, con seis.

Y no es casualidad. Sus números esta temporada, como la pasada, son de estrella mundial: 29 goles y 5 asistencias entre todas las competiciones, pese a haber estado un mes fuera en octubre. Un rendimiento que la habría colocado como gran favorita a la futura Bota de Oro femenina, que la ESM empezará a otorgar a partir de la temporada 2026-27. La polaca ya recibió el Trofeo Gerd Müller en la gala del Balón de Oro como máxima goleadora.

El tanto en Múnich tuvo, además, un significado especial. Pajor se señaló el esparadrapo que llevaba en la muñeca, con la palabra “FIGHTERS”, en apoyo a la fundación Cancer Fighters en la lucha contra el cáncer infantil. Una acción impulsada por el influencer polaco Latwogang, a la que también se han sumado Robert Lewandowski y Wojciech Szczęsny, y que ya ha recaudado más de 38 millones de euros.

El Arsenal golpea primero

En el otro lado del cuadro, el Arsenal se impuso este domingo por 2-1 al OL Lyonnes en el Emirates en la ida de la otra semifinal tras remontar un tanto inicial de Jule Brand.

En un partido igualado, los errores penalizaron al conjunto francés, que vio cómo Mariona Caldentey, aunque acabó marcando Ingrid Engen en propia, y Olivia Smith aprovecharon las imprecisiones para dar ventaja al equipo inglés, que defiende el trono. El Groupama decidirá al segundo finalista, con el equipo de Jonatan Giráldez obligado a remontar en la vuelta