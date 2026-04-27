Cumbre decisiva por Lewandowski: su futuro, cerca de definirse

El futuro de Robert Lewandowski está ya muy cerca de definirse. El delantero polaco va a tomar una decisión en los próximos días y todo indica que solo valorará o bien continuar en el Barça o aceptar alguna de las propuestas llegadas desde el fútbol italiano. El agente del goleador, Pini Zahavi, ya está en Italia para mantener dos cumbres decisivas con Juventus y Milan para, luego, viajar a Barcelona y estudiar todos los escenarios con el propio Lewandowski. Las opciones de la MLS o Arabia Saudí ahora no serían prioritarias.

Llegan los momentos decisivos para Lewandowski y el delantero polaco desea tener alternativas a la oferta de renovación del Barça por si, finalmente, decide marcharse. El delantero es consciente de que ha ido perdiendo peso deportivo en el equipo y quiere saber el rol que le espera la próxima temporada en el caso de pactar su continuidad. Solo sería por un año y con una rebaja salarial muy importante en un modelo de contrato con un salario fijo que representaría el 50 por ciento de lo que percibe ahora, más variables. Más que un tema económico, Lewandowski desea saber las intenciones que tiene Flick y la gestión de minutos a futuro. Está dispuesto a mantener un rol más secundario, pero en ningún caso que sea testimonial.

Y ahí es dónde entran las propuestas italianas. Tanto Milan como Juventus aspiran a ficharle haciendo un esfuerzo económico que igualaría la propuesta de renovación del Barça. Peor hay un dato importante: los dos equipos están dispuestos a firmarle por dos temporadas, por lo que podría alargar su carrera al máximo nivel y, además, se le aseguraría su papel de titular indiscutible. En todo caso, Lewandowski solo estudiaría ofertas de equipos Champions, algo que el Milan tendría prácticamente en su mano, pero la Juve aún no.

El agente de Lewandowski se encuentra en Italia en estos momentos para reunirse con los dos clubs. Este fin de semana se le pudo ver en San Siro y escuchará las propuestas para viajar, luego a Barcelona y hablar con el jugador. Lewandowski priorizaba seguir en el Barça, aunque ahora tiene dudas. Y solo podría convencerle alguno de los dos equipos italianos siempre que sus proyectos seanb ambiciosos. La carta de la MLS, con el Chicago Fire, se ha desinflado en las últimas semanas y Arabia Saudí, por ahora, no es opción por los problemas bélicos en la zona, aunque habrá ofertas económicas muy, muy relevantes.